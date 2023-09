A- A+

CPI do 8 de Janeiro Quatro deputados da base de Lula assinam pedido de impeachment de Flávio Dino Deputados aderiram ao texto do bolsonarista Paulo Bilynskyj; entre eles, há parlamentares do União Brasil, PSD e MDB que, juntos, somam oito ministérios

Após Flávio Dino não ter enviado as imagens do dia 8 de janeiro na completude para a CPI que investiga os atos no Congresso Nacional, 43 deputados assinaram um pedido de impeachment contra o ministro da Justiça. Entre eles, quatro parlamentares filiados a partidos da base do governo: MDB, PSD e União Brasil que, juntos, lideram oito ministérios.

As solicitações de imagens foram feitas pelo presidente da comissão, o deputado Arthur Maia (União-BA). Dino respondeu que parte delas foram apagadas pela prestadora de serviço que faz o monitoramento das filmagens. O contrato não previa o armazenamento por um longo período, sendo assim só preservado o que foi solicitado anteriormente pelas autoridades policiais.

A justificativa, no entanto, não convenceu a oposição que alega que o não envio "comprova" que houve "fortes indícios de conduta ativa para exclusão das imagens". Neste contexto, tenta enquadrar o ministro no crime de Fraude Processual.

Além de oposicionistas, a proposta de Paulo Bilynskyj recebeu o apoio de parlamentares de partidos da base de Lula: Coronel Assis (UNIÃO/MT), Rodrigo Valadares (UNIÃO/SE), Sargento Fahur (PSD/PR) e Pezenti (MDB/SC) assinaram o documento.

Os deputados em questão pertencem a partidos com cargos no primeiro escalão do governo. No caso do MDB, Renan Filho (Transportes), Simone Tebet (Planejamento) e Jader Filho (Cidades) lideram ministérios. Já o PSD tem três pastas comandadas por Carlos Fávaro (Agricultura), Pesca (André de Paula) e Minas e Energia (Alexandre Silveira). Por sua vez, o União Brasil tem Celso Sabino (Turismo) e Juscelino Filho (Comunicações) no primeiro escalão.

Entre os 39 deputados que integram a oposição, a maior parte (35) é do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Republicanos (2), Podemos (1) e Patriota (1) também tem integrantes entre os aderentes.

Veja lista de assinantes:

Delegado Paulo Bilynskyj (PL/SP)

Coronel Assis (UNIÃO/MT)

Rodrigo Valadares (UNIÃO/SE)

Mauricio Marcon (PODE/RS)

Sivia Waiãpi (PL/AP)

Carla Zambeli (PL/SP)

General Girão (PL/RN)

Coronel Chisóstomó (PL/RO)

Dr Frederico (PATRIOTA/MG)

Messias Donato (REPUBLICANOS/ES)

Capitão Alden (PL/BA)

Nikolas Ferreira (PL/MG)

Junio Amaral (PL/MG)

Bia Kicis (PL/DF)

Zucco (REPUBLICANOS/RS)

Dr. Jaziel (PL/CE)

Zé Trovão (PL/SC)

Daniel Freitas (PL/SC)

Delegado Caveira (PL/PA)

Gilvan da Federal (PL/ES)

Maurício do Vôlei (PL/MG)

Marcos Pollon (PL/MS)

Marcelo Moraes (PL/RS)

André Fernandes (PL/CE)

Evair Vieira de Melo (PP/ES)

Delegado Éder Mauro (PL/PA)

Amália Barros (PL/MT)

Bibo Nunes (PL/RS)

Cabo Gilberto Silva (PL/PB)

Adilson Barroso (PL/SP)

Sargento Gonçalves (PL/RN)

Mario Frias (PL/SP)

Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP)

Marcio Alvino (PL/SP)

Sanderson (PL/RS)

Gustavo Gayer (PL/GO)

Pezenti (MDB/SC)

Coronel Meira (PL/PE)

Roberta Roma (PL/BA)

Julia Zanatta (PL-SC)

Caroline de Tori (PL-SC)

Sargento Fahur (PSD/PR)

Pastor Eurico (PL-PE)

Daniela Reinehr (PL-SC)

