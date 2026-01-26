Quatro manifestantes seguem internados após raio cair em ato de Nikolas por liberdade de Bolsonaro

A- A+

RAIO EM ATO DE NIKOLAS

Quatro manifestantes atingidos por um raio durante protesto pró-Bolsonaro no domingo (26) em Brasília permanecem internados no Hospital de Base da capital.

No total, 47 pessoas foram encaminhadas para hospitais após a queda de raio em ato liderado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

Segundo a administração do Hospital de Base, 22 pacientes já receberam alta e houve um caso de evasão. O restante dos manifestantes foram encaminhados para o Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), que ainda não divulgou informações.

“Na manhã desta segunda-feira (26/01), restaram apenas quatro pacientes em observação, podendo receber alta médica a qualquer momento”, diz o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) em nota.

A queda do raio aconteceu na área Central de Brasília deixou feridos entre apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro que estavam reunidos no Eixo Monumental, em Brasília, nas proximidades do Memorial JK.

O Corpo de Bombeiros, 89 pessoas receberam algum tipo de atendimento no local, das quais 47 foram encaminhadas para hospitais da região. Onze delas demandaram "maiores cuidados médicos", segundo a corporação. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram bombeiros prestando atendimento.

Os manifestantes estavam no local aguardando o desfecho da caminhada organizada pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) pela liberdade do ex-presidente, que está preso na Papudinha após ser condenado por tentativa de golpe de Estado.

Nikolas e aliados percorreram cerca de 240 quilômetros a partir de Paracatu e encerraram a caminhada na Praça do Cruzeiro, a seis quilômetros do Palácio do Planalto, que foi cercado por grades.

