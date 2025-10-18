A- A+

protesto Quatro policiais são feridos por flechas em protestos contra os EUA na Colômbia Manifestações foram organizadas por grupos sociais e indígenas contrários às políticas do presidente norte-americano, Donald Trump

Quatro policiais ficaram feridos nesta sexta-feira (17) após serem atingidos por flechas e explosivos artesanais durante protestos em frente à embaixada dos Estados Unidos em Bogotá, capital da Colômbia, informou o governo local. As manifestações foram organizadas por grupos sociais e indígenas contrários às políticas do presidente americano Donald Trump.

Segundo imagens divulgadas pelo Ministério da Defesa da Colômbia, o confronto deixou um policial ferido no braço por uma flecha, em meio a um cenário de gás lacrimogêneo, sirenes e confusão.

"Alguns criminosos, encapuzados, atacaram a embaixada com artefatos incendiários, explosivos e flechas. Quatro policiais ficaram feridos no rosto, nas pernas e nos braços", afirmou o prefeito de Bogotá, Carlos Fernando Galán, em publicação no X (antigo Twitter).

O ato foi convocado por movimentos que integram o Congresso dos Povos, uma coalizão de organizações sociais, indígenas e camponesas.

"Estamos nos manifestando pela soberania nacional, pelo fim da ingerência dos Estados Unidos e contra sua participação no genocídio palestino, na ingerência na América Latina e nas ameaças ao modelo bolivariano venezuelano", disse à AFP o porta-voz do grupo, Jimmy Moreno.

A Secretaria de Segurança, Convívio e Justiça de Bogotá condenou os ataques e prestou apoio à população que ficou presa no meio das manifestações. "Denunciamos as agressões de vândalos encapuzados com artefatos incendiários e flechas contra nossos policiais nas proximidades da embaixada dos Estados Unidos", afirmou o órgão no X.

Os protestos começaram na segunda-feira, 13, em diferentes pontos da capital, e culminaram nesta sexta-feira com os confrontos em frente à sede diplomática americana.

O presidente Gustavo Petro pediu cautela e determinou reforço na proteção à embaixada. "Ordenei o máximo cuidado com a embaixada dos Estados Unidos em Bogotá. Um grupo mais radical atacou a polícia que protegia o local, e vários jovens ficaram feridos por flechas", afirmou Petro no X.

Primeiro presidente de esquerda da história da Colômbia, Petro tem reiterado críticas à presença militar dos EUA no Caribe, próximo ao litoral da Venezuela, e afirmou que cidadãos colombianos e pescadores morreram em ataques americanos contra supostas embarcações de narcotraficantes.

O líder colombiano também é um crítico ferrenho do primeiro-ministro israelense Binyamin Netanyahu, a quem chama de "genocida" pela ofensiva em Gaza. Em comunicado, o Congresso dos Povos expressou apoio à posição de Petro, mas pediu que o governo avance na construção de uma "frente anti-imperialista" no país.

Os Estados Unidos anunciaram no último mês que vão revogar o visto do presidente da Colômbia após ele participar de manifestações pró-Palestina em Nova York.



