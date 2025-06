A- A+

CARAVANA "Que luta, viu?", diz prefeito de BH em bunker de hotel durante ataque iraniano em Israel Ministério das Relações Exteriores de Israel diz manter contato com delegações no país e trabalhar para viabilizar retorno

Uma comitiva de políticos brasileiros, formada por prefeitos e secretários municipais de diferentes regiões do país, foi surpreendida, na noite da quinta-feira, pelo início do conflito entre Israel e Irã.

Ao longo das últimas horas, eles relataram nas redes sociais a necessidade de buscar abrigo em um bunker do hotel no qual estão hospedados, enquanto mísseis caem sobre a região.

— Uma e quinze da manhã, de novo. Já estava cochilando já, acordo com sirene, alarme no celular, mandando descer para o bunker. Bermuda, camisa, rápido, pega a mochila. Que luta, viu? — disse o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União), em um story no Instagram.

Em uma postagem feita instantes antes ele havia descrito um ataque anterior, ocorrido por volta de 21h. "Parece que foi dentro do esperado e controlado pelos israelenses! Quem mais sofreu com o ataque foi Tel Aviv e estamos a 20kms da capital! Aqui soou o alarme, fomos para o bunker, ficamos por por lá uma hora e fomos liberados"

— Agora novamente, tocou (o alarme). São 21 horas e estamos no bunker. Tem 50 centímetros de concreto e uma porta segura, e pessoal já está vindo para cá — disse Vanderlei Pelizer (PL), vice-Prefeito de Uberlândia .

Pelizer também publicou nas redes um vídeo no qual mostra como é o bunker. "Por volta das 03:30h dessa manhã de sexta-feira, acordei com gritos de "desce", "desce"...ainda meio tonto e um pouco assustado pelo barulho vindo do corredor onde estão localizados os apartamentos e, sem nada entender, me levantei rapidamente e abri a porta do quarto", escreveu o vice-prefeito.

A vice-prefeita de Florianópolis Maryanne Mattos (PL-SC) também descreveu a experiência no abrigo em seu perfil no Instagram:

— Dava para ouvir o barulho abafado de explosões ao longe (...) Nesse momento, percebemos a gravidade da situação, do alerta que eles deram, diferente das outras vezes — disse.

A delegação brasileira é formada por 19 autoridades de municípios distribuídos por 11 estados, incluindo o vereador do Rio Flavio Valle e os prefeitos de Belo Horizonte, Álvaro Damião, de João Pessoa, Cícero Lucena, de Macaé, Welberth Rezende, e de Nova Friburgo, Johnny Maycon. Vice-prefeitos e secretários de municípios de todas as regiões do país também participam da visita.

Duas delegações brasileiras estão em solo israelense a convite do Ministério das Relações Exteriores de Israel: uma delegação da região do Brasil Central, incluindo representantes do Consórcio Brasil Central e autoridades de alto escalão da região, e outra composta por prefeitos e altos funcionários municipais.

As delegações têm o objetivo de promover a troca de conhecimentos e a cooperação em áreas como desenvolvimento regional e inovação, incluindo cidades inteligentes, segurança pública, agricultura e saúde.

Segundo a embaixada israelense no Brasil, "todos os membros das delegações encontram-se em locais seguros, com acesso a áreas protegidas, e estão seguindo as orientações de segurança para visitantes em Israel".

Além disso, o Ministério das Relações Exteriores de Israel mantém contato constante com os grupos e está trabalhando nas soluções que vão viabilizar o retorno dos participantes que desejarem regressar ao Brasil assim que o espaço aéreo for reaberto.

Veja os 19 nomes da delegação brasileira na missão oficial:

Rio de Janeiro (RJ) — Flavio Guimarães Bittencourt do Valle — Vereador

Rio de Janeiro (RJ) — Davi de Mattos Carreiro — Chefe Executivo do CIVITAS – Centro de Inteligência, Vigilância e Tecnologia para Apoio à Segurança Pública do Rio de Janeiro

Macaé (RJ) — Welberth Porto de Rezende — Prefeito

Niterói (RJ) — Gilson Chagas e Silva Filho — Secretário de Ordem Pública

Nova Friburgo (RJ) — Johnny Maycon — Prefeito

Aracaju (SE) — Dilermando Garcia Ribeiro Júnior — Secretário de Desenvolvimento

Belo Horizonte (MG) — Álvaro Damião Vieira da Paz — Prefeito

Belo Horizonte (MG) — Márcio Lobato Rodrigues — Secretário Municipal de Segurança Pública

Divinópolis (MG) — Janete Aparecida Silva Oliveira — Vice-Prefeita

Florianópolis (SC) — Maryanne Terezinha Mattos — Vice-Prefeita e Secretária de Segurança Pública

Goiânia (GO) — Claudia da Silva Lira — Vice-Prefeita

João Pessoa (PB) — Cícero de Lucena Filho — Prefeito

Joinville (SC) — Paulo Rogério Rigo — Secretário de Proteção Civil

Natal (RN) — Francisco Vagner Gutemberg de Araújo — Secretário de Planejamento

Porto Alegre (RS) — Alexandre Augusto Aragon — Secretário Municipal de Segurança Pública

Santarém (PA) — Francisco Nelio Aguiar da Silva — Presidente da FAMEP, ex-prefeito de Santarém e Secretário Regional de Governo para o Baixo Amazonas

São Luís (MA) — Verônica Pereira Pires — Secretária Municipal de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais

Uberlândia (MG) — Vanderlei Pelizer Pereira — Vice-PrefeitA equipe foi para lá em busca de “soluções inovadoras que possam ser aplicadas na cidade, fortalecendo políticas de segurança pública, ordenamento urbano e desenvolvimento sustentável”.

Veja também