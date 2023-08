A- A+

Democracia "Que vença a democracia", diz Lula sobre eleição na Argentina Para presidente, candidato vencedor deve se preocupar com inclusão social

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse esperar que a democracia prevaleça na Argentina, ao responder a uma pergunta sobre eleições no país vizinho, durante uma conversa, nesta quarta-feira, com jornalistas estrangeiros. Lula evitou falar em nomes, mas defendeu que o vencedor deve ser alguém preocupado com inclusão social, e não em "privatizar empresas públicas".

— Eu fico pedindo a Deus para que a democracia prevaleça na Argentina. Que vença a democracia. Que vença o candidato que tem mais perspectiva de falar de inclusão social, de falar de desenvolvimento, e não um candidato que acha que tudo que é investimento em política pública é gasto, um candidato que pensa que resolver o problema da Argentina é privatizar empresas públicas. Eu, sinceramente, fico torcendo para isso. A Argentina é um parceiro privilegiado do Brasil — afirmou Lula.

As eleições presidenciais na Argentina acontecerão em 22 de outubro. Hoje, a disputa se concentra no ministro da Economia, Sergio Massa, e o candidato da extrema direita, Javier Milei. Massa conta com o apoio de Lula.

— Sobre a eleição, eu prefiro me silenciar. Eu penso o seguinte: o Brasil é um país que não quer crescer sozinho. Queremos crescer com nossos vizinhos crescendo conosco.

Lula voltou a criticar o Fundo Monetário Internacional (FMI). Disse que a instituição não levou em conta a grave seca na Argentina, que causou a queda de 25% da produção agrícola.

— O FMI deveria ter um pouco de paciência, saber a situação da seca na Argentina. A Argentina deixou de vender alguns bilhões de dólares. E o FMI poderia levar em conta e não ficar com a espada em cima da cabeça do presidente da Argentina.

A grave situação econômica da Argentina, afirmou Lula, foi contraída "pelo governo anterior" ao de Alberto Fernández, amigo pessoal e aliado do presidente brasileiro. O antecessor de Fernández foi Maurício Macri, que mantinha uma boa relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

— Eu às vezes fico preocupado de saber como é que um país tão importante como a Argentina, um país que já foi a quinta economia do mundo, chega na situação econômica na qual está hoje. Tudo isso muito em função de uma dívida contraída por um outro governo e que ficou para o atual governo pagar. Sinceramente, tudo que eu podia fazer de esforço, de contato, de telefonema, de reunião para tentar ajudar a Argentina, eu fiz.

Veja também

Carla Zambelli 'Ruptura institucional' foi citada em encontro com Bolsonaro, diz advogado de hacker