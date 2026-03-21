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maranhão Quebra de sigilo de vice-governador do MA revela "descompasso" e R$ 4,7 mi em imóveis na planta Felipe Camarão (PT) é suspeito de adquirir R$ 4,7 milhões em bens imobiliários em fase de construção e obter "patrimônio significativamente elevado e em descompasso com os rendimentos mensais"

Suspeito de operar um amplo esquema de lavagem de dinheiro e movimentar valores milionários com 'características atípicas' na avaliação do Ministério Público, o vice-governador do Maranhão, Felipe Camarão (PT), comprou R$ 4,7 milhões em imóveis na planta desde janeiro de 2022.

A atividade imobiliária do petista revela, na visão da Procuradoria, "existência de patrimônio imobiliário significativamente elevado e em descompasso com os rendimentos mensais" do cargo no Executivo.



O Estadão pediu manifestação de Felipe Camarão, alvo de um pedido de afastamento imediato apresentado pelo Ministério Público e encaminhado ao Tribunal de Justiça do Estado.



Nas redes, o petista afirmou que 'o que está em curso não é uma investigação legítima, mas vazamento direcionado com objetivo eleitoreiro, à margem da legalidade'.



O procurador-geral de Justiça do Maranhão, Danilo José de Castro Ferreira, que subscreve a investigação, aponta que "não foram identificadas nas declarações de ajuste anual do Imposto de Renda Pessoa Física de Felipe Camarão referências aos imóveis na planta, o que traduz evidente desconformidade entre o patrimônio em constituição e a escrituração fiscal apresentada".



"O aspecto mais sensível, contudo, emerge do cotejo desses pagamentos com os dados obtidos no afastamento do sigilo fiscal de Felipe Camarão. Consta das informações da DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias) a celebração de contratos de aquisição de imóveis na planta que, somados, alcançam R$ 4.777.130,99", detalha a investigação.



Felipe Camarão é muito ligado ao presidente Lula e ao ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal. Procurador federal de carreira da Advocacia-Geral da União, o petista é apontado como 'herdeiro político' de Dino.



Ele foi secretário de Educação, Cultura e Governo nos dois mandatos de Dino como governador do Maranhão.



Camarão é o único vice da legenda no País e é pré-candidato à sucessão do atual governador, Carlos Brandão, que deve tentar uma cadeira no Senado em outubro.

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