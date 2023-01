A- A+

Palácio da Alvorada Quebra de sigilo: Governo libera lista de visitas a Michelle Bolsonaro no Alvorada; confira Entre os que mais visitaram Michelle estão um pastor evangélico, um cabeleireiro e uma estilista

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liberou nesta quarta-feira (11) a lista de pessoas que visitaram a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro no Palácio da Alvorada, em Brasília. A relação de visitante estava mantida sob sigilo de 100 anos decretado pelo ex-mandatário, Jair Bolsonaro (PL). Ao todo, 565 pessoas estiveram na residência oficial da Presidência da República para ver Michelle entre 2021 e 2022.

Entre os que mais visitaram Michelle estão um pastor evangélico, um cabeleireiro e uma estilista. A pessoa que mais esteve no palácio para encontrar a ex-primeira-dama foi a diretora de Acessibilidade e Apoio a Pessoas com Deficiência do Ministério da Educação, Nídia Limeira de Sá. A listagem foi obtida pelo jornal "O Estado de S. Paulo".

Nídia esteve no Alvorada 51 vezes. Ela se apresenta nas redes sociais como apoiadora de Jair Bolsonaro. "Hoje o Brasil entrará num novo tempo de liberdade, paz e prosperidade", escreveu no dia do segundo turno das eleições presidenciais, antes da confirmação de que seu candidato acabou derrotado.

Também há registros de Nídia na companhia de Michelle Bolsonaro.

O segundo que mais visitou Michelle Bolsonaro foi o pastor da Igreja Batista Atitude em Brasília, Claudir Machado. Ele esteve 31 vezes no Palácio da Alvorada.

