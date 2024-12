A- A+

PRESIDENTE LULA Queda no banheiro: como foi o acidente doméstico que levou Lula para o hospital Caso ocorreu no Palácio do Alvorada e fez o presidente cancelar viagem à Rússia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava sentado em um banco, para cortar as unhas dos pés, quando caiu e bateu a cabeça no banheiro do Palácio do Alvorada, em 19 de outubro. Na madrugada desta terça-feira, ele precisou passar por uma cirurgia para drenar um hematoma, após sentir dores na região e ser submetido a um exame de imagem no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.



De acordo com boletim médico, a ressonância mostrou uma hemorragia intracraniana, e o procedimento para tratá-la transcorreu sem intercorrências.

Como foi o acidente doméstico de Lula? No dia do acidente, o petista se desequilibrou quando o assento virou para trás e, na queda, machucou a parte de trás da cabeça, onde precisou levar cinco pontos.

A queda ocorreu logo após Lula retornar de São Paulo para Brasília. O presidente estava na capital paulista no sábado para participar de atividades de campanha ao lado de Guilherme Boulos, o que acabou sendo cancelado pela chuva. Lula, no entanto, gravou vídeo ao lado do candidato à prefeitura de São Paulo, que acabou derrotado no segundo turno por Ricardo Nunes.





Lula estava no Alvorada apenas com a primeira-dama Janja da Silva. O casal já estava arrumando as malas para embarcar para Rússia, onde participaria da Cúpula dos Brics. A viagem foi cancelada.

Onde Lula foi atendido?

Após o acidente, o presidente foi levado para a unidade do Hospital Sírio Libanês em Brasília, onde foi atendido com emergência e liberado no mesmo dia. Lula foi submetido a exames no Sírio e levou cinco pontos. Nesta terça-feira, o presidente passou pela cirurgia na mesma unidade de saúde.

Pelo relato de auxiliares, Lula se mostrou indisposto no fim da tarde desta segunda-feira. Pretendia inicialmente fazer exames nesta terça, mas antecipou a ida ao hospital com o agravamento de uma dor de cabeça.

O hospital informou que, depois da cirurgia, Lula foi internado na UTI e "encontra-se bem".

O que é um ferimento corto-contuso?

Conforme o boletim médico do Hospital Sírio Libanês de Brasília, Lula teve um "ferimento corto-contuso em região occipital", o que significa um corte na parte de trás da cabeça. Nessa região está o osso occipital, que se articula com a coluna vertebral, e o lobo occipital, que fica na parte posterior do cérebro.

Ele é o responsável pelo processamento visual, com percepção de cor e de profundidade. Uma lesão grave nesta área pode fazer com que o paciente fique cego ou não reconheça objetos, por exemplo.

Veja também

PRESIDENTE LULA Pimenta: Lula deve ficar dois dias na UTI e depois ir para o quarto após cirurgia de emergência