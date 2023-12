A- A+

POLÍTICA Queiroz reclama de ingratidão da família Bolsonaro: "O castigo vem a cavalo" Ex-assessor parlamentar queixou-se do fato de não ter recebido o voto do ex-presidente da República na eleição do ano passado

O ex-policial militar Fabrício Queiroz reclamou de ingratidão da família do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista para a revista Veja, publicada nesta sexta-feira, ele afirmou que não deveria ser abandonado, mesmo se "fosse bandido". Queiroz ganhou notoriedade após ser acusado de controlar um esquema de rachadinha no gabinete do então deputado estadual e agora senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Questionado se guarda mágoa em relação ao ex-presidente, Queiroz respondeu: "Bolsonaro foi presidente da República. Poderia arrumar algum lugar para eu trabalhar. Já hospedei em casa o Jair Renan, a filha da Michelle… Mesmo assim, nunca tive aceno deles. Até mesmo se eu fosse bandido, não deveriam me abandonar. Mas não tem mágoa com a família nesse sentido. Mas a gente vê o que acontece quando tem ingratidão. O castigo vem a cavalo".

Queiroz afirmou que não tem falado com membros da família do ex-presidente. Seu último contato foi com o senador Flávio Bolsonaro, no ano passado, quando ainda pretendia ser candidato a deputado estadual.

Voto de Bolsonaro

Na eleição de 2022, quando o ex- assessor disputou uma vaga de deputado estadual, a coluna de Ancelmo Gois mostrou que o boletim de urna onde Bolsonaro votou, na Vila Militar, não constava nenhum voto para o antigo amigo da família. Ao todo, Queiroz recebeu 6.701 votos. Ele era filiado ao PTB, antigo partido de Roberto Jefferson, que foi banido da legenda em novembro, após fusão com o Patriota.

"Se o Jair acenasse para mim com alguma coisa, com certeza eu seria deputado estadual hoje. Agora, eles seguem a vida deles lá, estão numa fogueira danada. Pelo que conheço, acho que o Jair se arrepende de ter sido presidente. Só está tomando porrada, todos da família estão expostos. E o sistema voltou", disse Queiroz à Veja.

Corte de relações

Queiroz também lembrou que Jair Bolsonaro havia avisado que "iria cortar relações" devido ao escândalo das rachadinhas. Mas "muita gente me diz que eles foram ingratos comigo", acrescentou. Em seguida, comentou sobre possíveis segredos que guarda e poderiam comprometer a família do ex-presidente.

"Não tenho nada para falar deles. Não tem segredo nenhum comigo. E, se tivesse… A família dele não é melhor que a minha para ele sacrificar a minha família e a dele ficar bem. Porque a dele está bem. Na dele, todos são políticos, todos ganham bem. Vou segurar a viola deles para a minha se ferrar? Jamais", finalizou.

Lula é melhor

Queiroz descreveu a família Bolsonaro como pessoas "do tipo que valorizam aqueles que os traem". No entanto, não especificou quem seriam os traidores. "O Jair não votou em mim no ano passado. Devia ter outros candidatos melhores do que eu", disse.

Na sequência, usa afirmações que teria ouvido do próprio Jair Bolsonaro para alfinetar o ex-presidente: "Ele mesmo (Bolsonaro) sempre me falava isso: 'No dia em que eu deixar de ser eleito é porque apareceu outro melhor'. Então Lula é melhor do que ele, porque foi eleito".

Veja também

Lula nomeia Jeansley Charlles de Lima presidente da EBC