Seg, 02 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda02/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PENDURICALHOS

Queixa de juíza por carro e café gera onda de memes

Termos como "PIXJustiça" foram muito utilizados por internautas

Reportar Erro
Ex-juíza que reclamou que magistrados pagam gasolina do bolso recebeu R$ 113 mil em dezembroEx-juíza que reclamou que magistrados pagam gasolina do bolso recebeu R$ 113 mil em dezembro - Foto: Divulgação/Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho

O manifesto da juíza do Trabalho aposentada Cláudia Márcia de Carvalho Soares, segundo a qual "juízes chão de fábrica" não têm café, carro, água, nem apartamento funcional, gerou uma onda de indignação, zombarias e chacotas dirigidas a ela e à toga de modo geral.

"Adote um juiz, faça um PIXJustiça', diz um meme nas redes. "Os juízes estão passando necessidade."

Outro associou a juíza Cláudia à Maria Antonieta (1755-1793), a rainha levada à guilhotina durante a Revolução Francesa, a quem a História atribui mandar o povo, na ausência de pão, comer brioches.

Leia também

• Penduricalhos: Gilmar Mendes determina cumprimento imediato de decisões do STF

• Após falta de consenso no STF sobre penduricalhos, Fachin busca solução com os Três Poderes

• Ex-juíza que reclamou que magistrados pagam gasolina do bolso recebeu R$ 113 mil em dezembro

Em dezembro, a juíza recebeu salários de R$ 113,5 mil. Cláudia falou no Supremo na quarta-feira passada como representante da Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho, durante julgamento sobre o "Império dos Penduricalhos".

Reportar Erro

Veja também

Newsletter