PENDURICALHOS Queixa de juíza por carro e café gera onda de memes Termos como "PIXJustiça" foram muito utilizados por internautas

O manifesto da juíza do Trabalho aposentada Cláudia Márcia de Carvalho Soares, segundo a qual "juízes chão de fábrica" não têm café, carro, água, nem apartamento funcional, gerou uma onda de indignação, zombarias e chacotas dirigidas a ela e à toga de modo geral.

"Adote um juiz, faça um PIXJustiça', diz um meme nas redes. "Os juízes estão passando necessidade."

Os juízes só estão aceitando nada mais nada menos do que a aplicação correta no pixjustiça. pic.twitter.com/RDW2AIZ72x — Nilton (@Nilton39388904) July 31, 2022

Outro associou a juíza Cláudia à Maria Antonieta (1755-1793), a rainha levada à guilhotina durante a Revolução Francesa, a quem a História atribui mandar o povo, na ausência de pão, comer brioches.

Em dezembro, a juíza recebeu salários de R$ 113,5 mil. Cláudia falou no Supremo na quarta-feira passada como representante da Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho, durante julgamento sobre o "Império dos Penduricalhos".

