TSE "Quem acredita em Deus não pode temer nada", diz Castro sobre julgamento no TSE Governador participou neste sábado (25) da Marcha para Jesus, principal evento evangélico do Rio de Janeiro

O governador do Rio, Cláudio Castro (PL), afirmou não temer resultado de julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que pode cassar seu mandato por "acreditar em Deus".

Nesta semana, ele e outros sete políticos foram absolvidos no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) por abuso de poder econômico nas eleições de 2022, e caso agora será avaliado na Corte superior.

"O julgamento no TSE está muito longe ainda, mas eu sempre acreditei na Justiça, como sempre falei — afirmou Castro ao GLOBO. ", Não temo resultado desfavorável no TSE.

Quem acredita em Deus como eu não pode temer nada.

A declaração foi dada neste sábado logo após acompanhar a Marcha para Jesus, principal evento evangélico do Rio de Janeiro. Castro subiu em trio elétrico ao lado do pastor Silas Malafaia, um dos organizadores do evento, além de políticos aliados e do pré-candidato à Prefeitura do Rio pelo PL, Alexandre Ramagem.

Castro acompanhou o evento ao lado do deputado federal e correligionário Sóstenes Cavalcante, também pastor na igreja de Malafaia, Assembleia de Deus Vitória em Cristo.

Em clima animado, pulou, sorriu e acenou aos fiéis. O governador ainda entoou louvores ao microfone — antes de entrar na política, ele atuou como cantor de música católica.

