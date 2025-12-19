A- A+

cassação Quem assume os mandatos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem, cassados pela Mesa da Câmara? Missionário José Olímpio retorna à Câmara dos Deputados, onde esteve por duas legislaturas; Dr Flávio pedirá exoneração do cargo que ocupa no governo do Rio para assumir cadeira na Casa

A Câmara dos Deputados cassou, nesta quinta-feira, os mandatos dos deputados Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ). As decisões foram tomadas pela Mesa Diretora, por atos administrativos assinados pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), e demais integrantes da gestão, sem votação em plenário, e publicadas em edição extra do Diário da Câmara.

O suplente do deputado Alexandre Ramagem é o ex-deputado federal Dr. Flávio (foto). Veterinário, ele afirmou nesta quinta que pedirá exoneração do cargo de secretário estadual de Agricultura do Estado do Rio para assumir o mandato. Já José Olímpio ocupará a cadeira deixada por Eduardo Bolsonaro. Missionário evangélico e político veterano, Olímpio retornará à Câmara após dois mandatos.

O suplente Missionário José Olímpio afirmou nesta quinta que já foi formalmente comunicado pela Câmara dos Deputados para assumir, de forma definitiva, o mandato deixado por Eduardo Bolsonaro, cassado por excesso de faltas regimentais.

— Já fui formalmente comunicado pela Câmara dos Deputados para assumir o mandato, conforme os trâmites regimentais.

José Olímpio disse que, ao assumir a vaga, sua atuação no Congresso será pautada por uma agenda conservadora.

— Minha atuação será pautada pela defesa dos interesses da população brasileira, com foco em pautas sociais, liberdade religiosa, fortalecimento da família, geração de emprego e desenvolvimento social — disse.

Quem é Missionário José Olímpio

Missionário evangélico e político veterano, José Olímpio retorna à Câmara após já ter exercido dois mandatos anteriores como deputado federal por São Paulo, entre 2011 e 2019. Filiado ao PL, construiu sua trajetória parlamentar com forte ligação à bancada evangélica e a pautas de costumes, mantendo atuação recorrente em temas ligados à liberdade religiosa, família e políticas sociais.

Ao longo da carreira, integrou frentes parlamentares de perfil conservador e se alinhou ao bolsonarismo, embora não faça parte do núcleo mais próximo da família Bolsonaro. Seu perfil é o de um parlamentar ideológico, com discurso voltado ao eleitorado religioso e presença constante em debates sobre valores morais no Congresso.

Com a cassação de Eduardo Bolsonaro, José Olímpio assume como primeiro suplente do PL em São Paulo. Ele era o segundo na escala e se tornou o primeiro da fila após Adilson Barroso ter assumido, nesta semana, o mandato de Carla Zambelli. Por já ter exercido o mandato durante uma licença-médica, ele já tomou posse e não precisará repetir a solenidade. Ele assume o mandato definitivo automaticamente, após a conclusão dos trâmites administrativos internos da Câmara.

Quem é Dr Flávio

Suplente do deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), o ex-deputado Dr. Flávio afirmou nesta quinta-feira que pedirá exoneração do cargo que ocupa no governo do Rio de Janeiro para assumir definitivamente o mandato na Câmara dos Deputados. Atualmente secretário estadual, ele disse já ter sido comunicado oficialmente pela Câmara sobre a convocação.

— Acabei de receber o comunicado da Câmara me convocando para o mandato definitivo. Preciso pedir exoneração porque estou secretário. Vou falar com o governador e vou a Brasília na semana que vem regularizar a situação definitiva — afirmou.

Dr. Flávio explicou que não precisará tomar posse novamente, pois já exerceu o mandato de deputado federal de forma temporária, quando assumiu a vaga aberta por Carlos Jordy durante a campanha do parlamentar à Prefeitura de Niterói.

Médico veterinário e produtor rural, Dr. Flávio é filiado ao PL e construiu sua trajetória política no interior do Rio de Janeiro, com base eleitoral ligada ao setor agropecuário. Antes de chegar à Câmara, ganhou projeção no Executivo estadual ao assumir a Secretaria de Agricultura do Rio de Janeiro, onde passou a integrar o núcleo político do governo Cláudio Castro (PL) e a dialogar diretamente com produtores, cooperativas e entidades do agronegócio.

Na Câmara dos Deputados, exerceu mandato de perfil discreto durante o período em que substituiu Carlos Jordy, alinhado à bancada do PL.

Primeiro suplente da legenda no estado, Dr. Flávio afirmou que assumirá a vaga por ser o primeiro da fila, mas reconheceu resistência pessoal à saída do cargo no Executivo estadual.

— Vou assumir porque sou o primeiro da fila, mas com o coração na mão. Gosto muito da Secretaria da Agricultura, onde estou — declarou.

