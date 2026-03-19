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FABIANA BOLSONARO Quem é a deputada da Alesp que fez 'blackface' durante discurso para protestar contra Erika Hilton Fabiana Bolsonaro se pintou de marrom, questionando a indicação de Hilton à presidência da Comissão da Mulher na Câmara dos Deputados

A deputada estadual Fabiana Bolsonaro (PL) se pintou de marrom durante sessão da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) nessa quarta-feira (18).

A prática conhecida como "blackface", que é o uso de maquiagem por pessoas brancas com o intuito de caricaturizar pessoas negras, é considerada racista.

Eleita em 2022, Fabiana não tem nenhum parentesco com o ex-presidente Jair Bolsonaro, apesar do sobrenome. Segundo a pesquisa de legislação da Alesp, o único projeto de sua autoria que virou lei é uma proposta que institui o "Dia da Família Cristã".

No mais, em três anos de mandato na Casa, aprovou somente projetos que expandem a lista de municípios de interesse turístico, assinado por dezenas de deputados, e uma PEC que permitiu a reeleição de André do Prado (PL).

A bancada do PSOL afirmou que fará uma representação na Comissão de Ética da Alesp por quebra de decoro, e também pedirá a abertura de uma investigação no Ministério Público de São Paulo (MP-SP) por racismo e transfobia.

A parlamentar fazia um discurso criticando a escolha da deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados. Ela afirmou que mulheres trans não são mulheres, e tentou fazer uma comparação dizendo que, ao se pintar, de preto, também não viraria uma pessoa negra.

"Eu sendo uma pessoa branca, vivendo tudo o que vivi como uma pessoa branca, agora aos 32 anos decido me maquiar, me travestir como uma pessoa negra. E aqui eu pergunto: e agora? Eu virei negra? Eu senti o desprezo da sociedade por uma pessoa negra, que jamais deveria existir? Eu te pergunto, eu me pinando de negra sinto na pele a dor que uma pessoa negra sentiu pelo racismo?", falou, enquanto passava uma base marrom em seu rosto e em seu corpo.

A deputada então questiona, se ao se pintar, ela é negra. Ela afirma que "não adianta se travestir de mulher" e que não quer que "nenhum trans" tire seu lugar.

"Aqui eu quero justamente mostrar, não adianta eu me maquiar, eu não sei as dores que vocês passaram (...) Eu imagino com muita raiva o que passaram, mas eu não sei o que passaram na minha essência, porque eu não sou negra. E aqui, agora, tirando essa maquiagem, eu digo para vocês, como uma mulher, eu sou uma mulher. Não adianta se travestir de mulher, eu não estou aqui ofendendo transexual, eu sou mulher, a mulher do ano não pode ser transexual. E transexual tem que ser respeitado sim. Mas eu também não quero que nenhum trans tire meu lugar", falou.

O PSOL entrou, mais cedo, com uma representação por quebra de decoro contra outra parlamentar do PL, Valéria Bolsonaro, ex-secretária estadual da Mulher do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos). No dia 12 de março, durante sessão extraordinária, ela alegou que Hilton não teria "vivência biológica" para assumir a presidência da comissão da Câmara.

"Quando eu falo de vivência biológica, eu falo de maternidade, eu falo de amamentação, eu falo de reprodução humana, coisa que uma deputada trans não tenha a menor experiência e jamais vai conseguir saber do que se trata, e não existe nenhum problema nisso", afirmou Valéria.

"A liberdade de manifestação parlamentar não autoriza a utilização do espaço institucional da Assembleia para a propagação de discurso discriminatório, ofensivo e excludente, especialmente quando dirigido à negação da identidade de gênero de pessoa determinada e à sua exclusão simbólica de espaço público legitimamente ocupado", aponta o documento, assinado pela deputada Ediane Maria (PSOL).

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