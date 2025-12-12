A- A+

operação transparência Quem é a ex-assessora de Lira que foi alvo de operação da PF sobre desvios de emendas Ação foi batizada de Transparência e tem o objetivo de apurar irregularidades na destinação de recursos públicos

Alvo de buscas pela Polícia Federal, Mariângela Fialek foi chefe da assessoria parlamentar da presidência da Câmara no período em que o deputado Arthur Lira (PP-AL) comandou a Casa, entre março de 2021 até o início deste ano. Atualmente ela é lotada no gabinete da liderança do PP, com salário de R$ 23.732,92.

Chamada por pessoas próximos pelo apelido, "Tuca", ela é conhecida por parlamentares por ser quem operava a distribuição e liberação de emendas parlamentares no período em que o deputado presidiu a Casa. Procurados, Lira e Fialek não se manifestaram.

A ex-assessora de Lira, que tem formação em Direito e atua há quase duas décadas em funções de assessoramento legislativo, é conhecida por parlamentares principalmente por sua atuação na época em que ainda havia o Orçamento Secreto. O mecanismo, que permitia a indicação de emendas sem a identificação do parlamentar responsável, foi proibido pelo STF em 2022.

Na ocasião, Lira era um dos principais controladores dos recursos, que eram incluídos no Orçamento por meio das chamadas emendas de relator. Era Tuca quem ele mandava procurar para atender aos pedidos de aliados por verba.

Durante a gestão de Lira na presidência na Câmara, além da função de coordenar a liberação de recursos do orçamento secreto, Fialek acumulou cargo no Conselho Fiscal da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paranaíba (Codevasf), conhecida como "estatal do Centrão", por concentrar boa parte dos recursos enviados pelos parlamentares. Recentemente, ela assumiu uma cadeira no Conselho Fiscal da Caixa Econômica Federal, banco que tem no comando um indicado de Lira.

A operação da PF foi batizada de Transparência e tem o objetivo de apurar irregularidades na destinação de recursos públicos por meio de emendas parlamentares. Policiais federais cumprem dois mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, em Brasília.

