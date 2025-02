A- A+

Alagoas Quem é Alvinho, filho de Arthur Lira que, aos 18, ganhou cargo com salário de R$ 8 mil em prefeitura Jovem, que se define nas redes como "pecuarista", é apontado como o futuro político da família do ex-presidente da Câmara dos Vereadores

Álvaro Lira, mais conhecido como Alvinho e filho do ex-presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira, de 18 anos, foi nomeado para um cargo na prefeitura de Barra de São Miguel, cidade do interior de Alagoas, onde vai receber R$ 8 mil.

O jovem, que atuará como Gestor Administrativo na gestão municipal, é apontado como sucessor político da família.

Antes de assumir função pública, Álvaro Lira organizou a vaquejada promovida no Parque e Haras Arthur Filho, que pertence ao pai, em dezembro de 2024.

Ele chegou, inclusive, a competir no evento. Nas redes sociais, ele também se define como "pecuarista".

A atuação política do quarto dos cinco filhos do deputado federal começou ainda em 2024, durante a campanha de reeleição do avô, Benedito Lira, a prefeito de Barra de São Miguel. Já debilitado, com 82 anos, o então prefeito contou com o neto para representá-lo nas agendas de campanha.

Em uma das agendas em que esteve presente, Biu chegou a elogiar o neto, que chamou de bebê. O prefeito ganhou o pleito, mas faleceu em janeiro deste ano, 14 dias após tomar posse.

Na cerimônia, que não compareceu por já estar hospitalizado, o prefeito reeleito foi substituído pelo filho, Arthur Lira, que também citou a atuação de Álvaro na campanha.

Durante seu discurso, ele agradeceu o filho por ter atuado como seus "olhos e ouvidos" durante a campanha e disse também que o filho funcionou como "as pernas de meu pai".

Função na prefeitura

Segundo a prefeitura de Barra de São Miguel, o cargo de Gestor Administrativo, ocupado por Álvaro Lira, trabalha direto com o prefeito Luiz Henrique Alves Pinto (PP) fazendo a articulação com os secretários.

O filho do ex-presidente da Câmara, ao assumir o cargo, afirmou que a oportunidade era "uma forma de retribuir, com trabalho e dedicação, a confiança que a população depositou em seu avô nas últimas eleições", diz nota.

O salário de R$ 8 mil que o jovem vai receber é a maior remuneração para cargos comissionados dentro da gestão municipal, superando inclusive os valores pagos aos secretários, que é de R$ 6 mil. O prefeito do município, por exemplo, recebe um salário de R$ 12 mil.

