Sex, 19 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta19/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
OPERAÇÃO GALHO FRACO

Quem é Carlos Jordy, alvo de operação da PF por suspeita de desvios na cota parlamentar

Deputado, que já foi prefeito de Niterói, está em seu segundo mandato na Câmara

Reportar Erro
Deputado Carlos Jordy (PSL-RJ) Deputado Carlos Jordy (PSL-RJ)  - Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta sexta-feira, 19, uma operação para apurar suspeitas de desvios na cota parlamentar de dois deputados federais do Partido Liberal (PL): o líder da sigla na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), e Carlos Jordy (RJ).

Endereços dos dois parlamentares são alvos de mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e no Rio de Janeiro.

Leia também

• Assessor do PL afirmou que Sóstenes estaria 'pagando por fora' contrato de aluguel de veículo

• Quem é Sóstenes Cavalcante, alvo de operação da PF por suspeita de desvios na cota parlamentar

• Dino determina quebra de sigilo bancário e acesso a mensagens de Sóstenes e Jordy em investigação

Jordy publicou um vídeo nas redes sociais, no qual afirmou que a ação é uma "perseguição implacável". Ele disse ainda que os policiais realizaram buscas na casa de seus pais.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Jeffrey Chiquini (@jeffreychiquini)

Sóstenes ainda não havia se manifestou até a publicação desta matéria.

Quem é Carlos Jordy?
Jordy tem 43 anos e é natural de Niterói, no Rio de Janeiro. Ele é formado em Turismo e Hotelaria na Universidade do Vale do Itajaí.

Ele está em seu segundo mandato na Câmara. Antes, Jordy foi vereador de Niterói entre 2017 e 2019.

O parlamentar concorreu à Prefeitura de Niterói no ano passado, mas foi derrotado por Rodrigo Neves (PDT-RJ), eleito para seu terceiro mandato.

Operação Galho Fraco
Batizada de Galho Fraco, a operação é um desdobramento de investigação iniciada no fim do ano passado para apurar repasses da cota parlamentar a uma locadora de veículos. A suspeita da apuração é que essa locadora foi criada apenas para emitir notas fiscais fictícias com o objetivo de desviar recursos da Câmara.

Na primeira operação, a PF mirou assessores dos parlamentares e levantou informações sobre esses contratos. Com o aprofundamento, essa nova ação mirou diretamente os dois deputados.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter