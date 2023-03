A- A+

Supremo Tribunal Federal Quem é Cristiano Zanin, advogado de Lula na Lava-Jato que pode ser indicado ao STF Responsável pela defesa do presidente, ele foi responsável pelo pedido de habeas corpus no STF que resultou na anulação das condenações de Lula

Advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a Operação Lava-Jato, Cristiano Zanin Martins, 47 anos, pode ser um dos dois nomeados ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) este ano. A declaração foi dada por Lula em entrevista à BandNews nesta quinta-feira (2).

Criminalista e atuante no direito econômico, empresarial e societário, Zanin ficou conhecido por seu trabalho na defesa de Lula na Lava-Jato. Formado pela PUC-SP, o advogado foi o autor, em 2021, do pedido de habeas corpus impetrado no Supremo Tribunal Federal (STF) que resultou na anulação das condenações de Lula, após a Corte ter reconhecido a incompetência e parcialidade do então juiz Sergio Moro.

A anulação das sentenças restaurou os direitos políticos de Lula — que ficou preso por 580 dias —, o que possibilitou a candidatura nas eleições de 2022, em que foi eleito presidente da República pela terceira vez.

Natural de Piracicaba, no interior de São Paulo, Zanin e sua esposa, Valeska Teixeira Zanin Martins, atuam na defesa de Lula desde 2013 e respondem pelo presidente em basicamente todos os processos criminais contra ele. Após a operação Lava-Jato, o advogado fez a representação jurídica da campanha no ano passado e participou da transição do governo, quando ficou responsável pela área de "cooperação jurídica internacional".

Recentemente, o advogado também foi contratado para atuar na defesa da Americanas, para atuar no litígio contra o banco BTG Pactual que se desenrola no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ele também esteve à frente do processo de recuperação judicial da Varig. Na ocasião, atuou para um fundo norte-americano acionista da companhia. A tese fixada pelo STF, afastando a sucessão de dívidas para o comprador de ativos em recuperação judicial, é o paradigma até hoje sobre a matéria.

Busca e apreensão

Em setembro de 2020, a casa de Zanin foi alvo de mandado de busca e apreensão emitido pelo juiz da Lava-Jato do Rio, Marcelo Bretas, afastado esta semana pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Bretas investigava esquema de fraudes no sistema S e na Fecomercio fluminenses. À época, Zanin considerou a operação abuso de autoridade ao autorizar a "invasão" do escritório e da casa de um advogado com mais de 20 anos de carreira. A denúncia acabou sendo arquivada.

Hostilizado em aeroporto

Por ser advogado de Lula, Cristiano Zanin e a família foram algumas vezes hostilizados. A última vez foi em 11 de janeiro, três dias após os atos golpistas em Brasília, ele foi ameaçado por um homem em um banheiro no Aeroporto de Brasília. O agressor gravou toda a cena, colocou nas redes sociais e, posteriormente, foi indiciado pela Polícia Civil do DF por três crimes.

