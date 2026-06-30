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Brasil Quem é do agro e não se preocupa com baboseira ideológica está satisfeito com Lula, diz Boulos Ministro da Secretaria Geral da Presidência citou os Planos Safra que serão lançados nesta terça-feira, 30, no Palácio do Planalto, para pequenos, médios e grandes agricultores

O ministro da Secretaria Geral da Presidência, Guilherme Boulos, disse nesta terça-feira, 30, que "quem é do agro está preocupado com seu negócio, e não com baboseira ideológica de bolsonarismo".

"Quem é do agro está preocupado com seu negócio, e não baboseira ideológica de bolsonarismo, está satisfeito com o governo Lula. Lamento que uma parte do grande agro seja motivada muito mais por razões ideológicas do que pelo seu próprio interesse", disse o ministro no "Bom Dia, Ministro", programa do Canal Gov, da EBC.

Boulos citou os Planos Safra que serão lançados nesta terça-feira, 30, no Palácio do Planalto, para pequenos, médios e grandes agricultores. Disse que eles "têm batido recorde ano após ano" e que "a preocupação do presidente Lula com a agropecuária brasileira é muito maior do que a de quem só falava".

"Apoiar a agropecuária não é ficar falando palavra de ordem ou ficar subindo em cavalo para foto. É investir, garantir bom crédito pelo Plano Safra, é ter políticas para produção de fertilizantes", declarou.

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