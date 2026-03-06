A- A+

OPERAÇÃO COMPLIANCE Quem é Erika Schneider, ex-"Fazenda" que aparece nas mensagens de Vorcaro? Em um dos registros de prints de conversas do celular do empresário, ele aparece enviando uma mensagem de "bom dia" para Erika

O nome de Erika Schneider apareceu entre os contatos de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master preso em São Paulo na terceira fase da Operação Compliance Zero.

Prints de conversas do celular do empresário foram divulgados nesta quinta-feira, 5. Em um dos registros, ele aparece enviando uma mensagem de "bom dia" para Erika. Vorcaro envia a mesma mensagem para a namorada e para o número de outra mulher não identificada.

Quem é Erika Schneider?

Modelo e ex-bailarina, Erika Schneider tem 35 anos e é natural de São Roque, em São Paulo. Fez parte do balé do Faustão por oito anos, e foi desligada do posto em janeiro de 2021.

No mesmo ano, recebeu o convite para participar de A Fazenda e topou. O confinamento no reality da Record fez com que abdicasse de retornar ao balé para o Faustão na Band. Ela foi a terceira eliminada do reality rural.

Erika Schneider desfilou como musa da Gaviões da Fiel no Carnaval 2026 de São Paulo, e fez dobradinha no Rio de Janeiro: ela também é musa da Mocidade Independente de Padre Miguel.

Até o momento, Erika não se manifestou sobre as supostas mensagens com Daniel Vorcaro.

