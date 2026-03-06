Sex, 06 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta06/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
OPERAÇÃO COMPLIANCE

Quem é Erika Schneider, ex-"Fazenda" que aparece nas mensagens de Vorcaro?

Em um dos registros de prints de conversas do celular do empresário, ele aparece enviando uma mensagem de "bom dia" para Erika

Reportar Erro
Erika Schneider, ex-Faxenda e musa da Gaviões da Fiel, recebeu mensagem do banqueiro VorcaroErika Schneider, ex-Faxenda e musa da Gaviões da Fiel, recebeu mensagem do banqueiro Vorcaro - Foto: Reprodução Instagram (@erikaschneider) / Reprodução Youtube

O nome de Erika Schneider apareceu entre os contatos de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master preso em São Paulo na terceira fase da Operação Compliance Zero.

Prints de conversas do celular do empresário foram divulgados nesta quinta-feira, 5. Em um dos registros, ele aparece enviando uma mensagem de "bom dia" para Erika. Vorcaro envia a mesma mensagem para a namorada e para o número de outra mulher não identificada.

Leia também

• Daniel Vorcaro enviou mensagem para Erika Schneider, ex-Fazenda e musa da Gaviões

• Erika Schneider é a terceira eliminada do reality A Fazenda 13

Quem é Erika Schneider?

Modelo e ex-bailarina, Erika Schneider tem 35 anos e é natural de São Roque, em São Paulo. Fez parte do balé do Faustão por oito anos, e foi desligada do posto em janeiro de 2021.

No mesmo ano, recebeu o convite para participar de A Fazenda e topou. O confinamento no reality da Record fez com que abdicasse de retornar ao balé para o Faustão na Band. Ela foi a terceira eliminada do reality rural.

Erika Schneider desfilou como musa da Gaviões da Fiel no Carnaval 2026 de São Paulo, e fez dobradinha no Rio de Janeiro: ela também é musa da Mocidade Independente de Padre Miguel.

Até o momento, Erika não se manifestou sobre as supostas mensagens com Daniel Vorcaro.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter