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LUAN LENNON Quem é Luan Lennon? Influencer foi preso por suspeita de forjar furto no Rio de Janeiro Jovem de 23 anos se candidatou a vereador em 2024 pelo Partido Liberal (PL), mas não se elegeu

Luan Lennon, de 23 anos, foi preso em flagrante pelo crime de denunciação caluniosa. De acordo com a polícia, ele forjou um furto para compartilhar nas redes sociais, onde diz que está "combatendo a desordem em todo Estado do Rio de Janeiro".

Carioca, Lennon se candidatou a vereador em 2024 pelo Partido Liberal (PL), mas não se elegeu. Na ocasião, ele conquistou 4.208 votos e ficou como suplente. Naquele ano, disse em entrevista ao GLOBO que “nas ruas, escuto muito que sou o ‘Nikolas (Ferreira) carioca’, pela idade e ligação à nossa pauta”. Ele se filiou ao PL em 2021.

Nas redes, onde acumula mais de 1 milhão de seguidores, costuma compartilhar vídeos de abordagens contra flanelinhas nas ruas da cidade. Combatendo o que ele chama de "máfia", Lennon já chegou a dar voz de prisão em razão de uma cobrança irregular por estacionamento em vias públicas. Sua prisão, na última quinta (7), se deu num contexto parecido.

Segundo a polícia, ele teria combinado com um flanelinha para que ele oferecesse R$ 30 a um pedestre para furtar um celular que estava dentro de um veículo (que estava propositalmente com as janelas abertas). De outro carro, o jovem filmou tudo e, em seguida, abordou o "assaltante" para tentar prendê-lo.

Outros dois homens que estavam com Luan também foram presos em flagrante. Eles ainda podem responder por fraude processual. Não há fiança. A audiência de custódia dos três está marcada para a tarde deste sábado (9).

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