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Crime Quem é Marcelo Aguiar, deputado do PL e cantor sertanejo gospel detido após disparo de arma em SP Parlamentar integra a bancada evangélica da Alesp e assumiu o mandato em 2025, após ficar na suplência

O deputado estadual Marcelo Aguiar (PL-SP), de 53 anos, foi levado a uma delegacia na madrugada desta segunda-feira (19), após um disparo de arma de fogo durante uma festa na Zona Sul de São Paulo. Cantor sertanejo gospel e integrante da bancada evangélica da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), ele afirmou, por meio de sua assessoria, que estava sob efeito de medicamentos fortes e se envolveu em uma discussão.

Segundo a reportagem do Hora 1, da TV Globo, testemunhas relataram que o parlamentar estaria embriagado e incomodando frequentadores de uma festa no Itaim Bibi. Após uma confusão, ele teria caído no chão e provocado um disparo acidental. A arma foi apreendida para perícia, e, segundo a Polícia Militar, não houve feridos. A assessoria nega que ele tenha sido preso e afirma que o deputado prestou esclarecimentos e foi liberado.

Da carreira musical à política

Com o nome de batismo Marcelo Theodoro de Aguiar, o parlamentar iniciou sua trajetória política como vereador de São Paulo, em 2008, pelo então PSC, com 41.506 votos. Em 2010, foi eleito deputado federal, mas não conseguiu retornar à Câmara nas eleições seguintes.

Na disputa estadual de 2022, recebeu 42.898 votos e ficou na suplência. Assumiu uma cadeira na Alesp em janeiro de 2025, após Helinho Zanatta (PSD) deixar o Legislativo para assumir a prefeitura de Piracicaba. Desde então, teve atuação discreta, embora integre a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ).

Aguiar ingressou no PL em março de 2026, em evento com a presença do presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto. Horas antes do episódio, participou de um ato de campanha do presidenciável Flávio Bolsonaro, na Avenida Paulista. Na eleição estadual de 2026, obteve 37.585 votos e voltou a ficar na suplência.

O que diz o deputado

Em nota, a assessoria afirmou que o parlamentar teve uma reação adversa a medicamentos, envolveu-se em uma discussão e foi à delegacia para prestar esclarecimentos. Segundo a equipe, ele estava em casa e passaria por uma consulta médica. A defesa declarou ainda que confia na Justiça e espera que os fatos sejam esclarecidos.

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