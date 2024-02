A- A+

BRASIL Quem é Marcelo Câmara, preso em operação da PF que apura tentativa de golpe de Estado Coronel do Exército era assessor especial do ex-presidente Jair Bolsonaro e atuava com investigações a pedido do então mandatário

O coronel do Exército Marcelo Câmara, preso em operação da Policia Federal desta quinta-feira é um dos assessores mais próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele é suspeito de participar de uma organização criminosa que atuou na tentativa de golpe de Estado e de abolição do Estado.

Ao longo do governo, Câmara atuou como assessor especial no gabinete da Presidência da República e como ajudante de ordens, equipe que era chefiada pelo coronel Mauro Cid.

Em janeiro de 2023, após o fim do governo, Câmara passou a auxiliar o ex-presidente e foi um dos assessores contratados pela Presidência para auxiliar o ex-presidente, com salário de R$ 11 mil. Ele só foi exonerado desse cargo em outubro do ano passado, quando já era alvo da investigação que apura a venda de joias e presentes recebidos pelo ex-presidente.

Leia também • Em estado de greve, metroviários solicitam reforço na segurança das estações durante o Carnaval Em seguida, contudo, foi contratado pelo PL para atender ao ex-presidente com uma remuneração de R$ 18,5 mil, como mostrou a coluna de Lauro Jardim. Em seguida, contudo, foi contratado pelo PL para atender ao ex-presidente com uma remuneração de R$ 18,5 mil,

No ano passado, Câmara foi alvo da Comissão Mista Parlamentar de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro, que investigou a organização e financiamento dos atos golpistas. Ele chegou a ter sigilo fiscal, telefônico e telemático quebrado pelos parlamentares, assim como Cid.

Veja também

Meio Ambiente "Vale ainda não resolveu problema de Mariana, Brumadinho e finge que nada aconteceu", diz Lula