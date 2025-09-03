A- A+

STF Quem é Matheus Milanez, advogado de Augusto Heleno que abriu a defesa no segundo dia de julgamento Ele já havia chamado atenção em junho ao ser ironizado por Moraes e ao usar a expressão "terraplanismo argumentativo"

O advogado de Augusto Heleno, Matheus Milanez, foi o primeiro a apresentar defesa no segundo dia do julgamento, na manhã desta quarta-feira.



Em junho deste ano, ele já havia ganhado destaque ao ser ironizado pelo ministro Alexandre de Moraes, ao final da audiência que ouviu os primeiros interrogatórios dos oito réus na trama golpista. Na ocasião, Milanez pediu que os depoimentos fossem adiados alegando que precisava de mais tempo para jantar, já que só teria tomado café da manhã.

O advogado, no entanto, já chamava atenção antes disso. No início do ano, durante a análise da denúncia contra os réus pela Primeira Turma do STF, usou a expressão “terraplanismo argumentativo” em defesa de seu cliente.





Fora do tribunal, Milanez mantém presença ativa nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, se apresenta como professor, mestrando em Direito pela UnB e presidente da Comissão de Direito Militar da OAB-DF. Em uma publicação recente, afirmou ter “honra de ser advogado” e revelou carregar como amuleto um anel dourado herdado do pai, que considera um lembrete diário de sua missão: “defender histórias, acreditar naqueles que ninguém mais acredita”, escreveu.

