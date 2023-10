A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Quem é Mia Schem, refém franco-israelense que aparece em vídeo divulgado pelo Hamas Abo Obaida afirmou que os prisioneiros serão soltos 'assim que as circunstâncias permitirem'

O Hamas divulgou, nesSa segunda-feira (16), um vídeo com imagens com uma pessoas feitas reféns pelo grupo desde a ofensiva terrorista contra Israel, em 7 de outro. O registro é o primeiro a indicar que os sequestrados (ou ao menos parte deles) estão vivos. De acordo com os jornais "Haaretz" e "Times of Israel", a mulher que aparece no vídeo é Mia Schem, de 21 anos, israelense que também tem passaporte francês.



Segundo os diários isralenses, a jovem foi raptada na festa rave próxima à Gaza que foi invadida por homens armados e na qual autoridades encontraram ao menos 260 corpos.

Abo Obaida, porta-voz das Brigadas Al-Qassam, o braço armado do Hamas, disse nesta segunda-feira que o grupo pretende libertar os reféns estrangeiros. A soltura dos prisioneiros deve acontecer assim que possível, de acordo com o representante dos terroristas.

"Nós os consideramos nossos convidados. Assim que as circunstâncias permitirem, iremos libertá-los", disse Obaida em vídeo publicado no Telegram, segundo a rede de televisão Al Jazeera.

Obaida acrescentou que os membros do Hamas não tinham conhecimento a respeito da nacionalidade dos reféns quando eles foram sequestrados. Ele explicou que há prisioneiros de várias nacionalidades.

22 reféns mortos

O porta-voz disse ainda que não é possível determinar o número exato de reféns na Faixa de Gaza devido aos constantes bombardeios israelenses. Obaida também afirmou que 22 reféns foram mortos em ataques aéreos das forças armadas de Israel, de acordo com a CNN.

O ex-líder do Hamas, Khaled Meshaal, deu uma entrevista ao vivo nesta segunda-feira à Alaraby TV. Ele afirmou, na ocasião, que o grupo terrorista tem reféns suficientes em seu poder para libertar os seis mil prisioneiros palestinos em Israel. Entre os prisioneiros estariam oficiais de alto escalão das Forças de Defesa israelenses.

"Um dos objectivos desta batalha era fazer reféns soldados e oficiais israelenses para libertar o nosso próprio povo das prisões sionistas", disse. "Os reféns militares têm os seus próprios cálculos, os civis e os estrangeiros têm outros. A liderança do Hamas lidará com os reféns de acordo com o direito internacional e humanitário", finalizou.

Veja também

Brasília TSE retoma o julgamento de três ações contra Bolsonaro sobre uso eleitoral de residências oficiais