Quem é o advogado que confundiu "O Pequeno Príncipe" com "O Príncipe" de Maquiavel

Alvo de duras críticas do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes durante o julgamento do réus dos ataques ao 8 de janeiro, o advogado Hery Kattwinkel já sofreu consequências por sua fala na mais alta Corte brasileira. O defensor, que era filiado ao Solidariedade de São Paulo, foi expulso da legenda, de acordo com nota divulgada pelo próprio partido. Kattwinkel mora em Votuporanga, no interior de São Paulo, foi candidato a deputado estadual na última eleição e tem fotos nas redes ao lado do atual governador do estado, Tarcísio de Freitas.

Na justificativa, o Solidariedade afirmou que Kattwinkel atacou ministros do STF e endossou discurso de ódio. Durante a defesa do réu Thiago de Assis Mathar, que terminou condenado por cinco crimes e teve a pena fixada em 14 anos de prisão, o advogado abriu mão do discurso técnico e fez ataques ao relator Alexandre de Moraes.

O ministro rebateu a fala com ironias e duras críticas:

"É patético e medíocre que um advogado suba à Tribuna do STF com um discurso de ódio com um discurso para postar depois nas redes sociais, porque veio aqui para agredir o STF, talvez pretendendo ser vereador no ano que vem" disse Moraes.

Além dos ataques, Hery Kattwinkel conseguiu reverberar sua defesa nas redes por outro motivo, e virou alvo de memes: ele confundiu a obra de Maquiavel "O Príncipe", com o livro "O Pequeno Príncipe", de Antoine de Saint-Exupéry:

"Disse o pequeno príncipe: os fins justificam os meios. E podemos passar por cima de todos" disparou erroneamente o advogado.

Moraes ironizou a confusão e disse que o defensor não deve ter lido nenhuma das duas obras, usando a citação com base em "buscas do Google".

— O advogado não analisou absolutamente nada, porque o advogado preparou um discursinho para postar nas redes sociais. Hoje os alunos que vieram ver a sessão, tiveram uma aula do que um advogado constituído não deve fazer para prejudicar o seu constituinte e fazer uma média com os patriotas E só não é mais triste porque confundiu "O Príncipe", de Maquiavel, com "O Pequeno Príncipe".

Nas redes sociais, Kattwinkel se identifica como "suplente de deputado estadual, coordenador regional partidário e advogado". O defensor foi candidato a deputado estadual na última eleição pelo Solidariedade, que anunciou sua expulsão nesta sexta-feira.

Durante seu período como candidato, Kattwinkel publicou santinhos e fotos sempre reverberando seu nome vinculado ao então candidato ao governo do estado, o ex-ministro de Bolsonaro Tarcísio de Freitas. Tarcísio aparece inclusive em umas últimas postagens do advogado, na festa de Peão de Barretos.

