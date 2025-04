A- A+

ESPANHA Quem é o búlgaro que teve extradição para a Espanha suspensa por Moraes? Vasilev foi preso em 18 de fevereiro deste ano, no Mato Grosso do Sul

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu suspender a extradição do búlgaro Vasil Georgiev Vasilev, de 49 anos, como resposta à negativa de extradição do blogueiro bolsonarista, Oswaldo Eustáquio, pelo governo da Espanha.

Vasilev foi preso em 18 de fevereiro deste ano, no Mato Grosso do Sul. Ele é acusado na Espanha de tráfico de drogas e reside no Brasil desde janeiro de 2023.

De acordo com relato da Interpol, Vasil Georgiev Vasilev "participou do transporte até sua residência em Barcelona, de algumas malas que continham, no total, 52 kg de cocaína", em 26 de novembro de 2022.

O acusado deveria entregar no dia seguinte, 27 de novembro, ao também investigado no caso Francisco López Dominguez.

As investigações apontam que Vasil foi filmado entrando com duas malas no condomínio que morava em Barcelona no dia 26. No dia seguinte, Francisco López Dominguez saiu do mesmo condomínio com o que as autoridades espanholas apontam ser as duas malas de Vasil. López Dominguez foi preso no mesmo dia.

O búlgaro permaneceu em Barcelona por alguns dias e depois viajou para Sofia, na Bulgária, onde permaneceu com sua família até o dia 21 de janeiro de 2023.

Naquela data, ele, a mulher e o filho partiram para a Turquia, posteriormente para o Paraguai e, por fim, para o Brasil. Ao chegar no País, Vasil teria decidido, segundo sua defesa, permanecer como residente em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul.

À época, Vasil era sócio de uma empresa de transportes na cidade de Barcelona. Casado, o búlgaro têm dois filhos, um deles com autismo.

Atendendo a um pedido da Justiça da Espanha do dia 6 de novembro de 2024, o STF expediu um pedido de prisão contra Vasil no dia 28 de novembro de 2024. O mandado foi cumprido cerca de três meses depois, em 18 de fevereiro de 2025.

A defesa do búlgaro argumenta que não há provas concretas de entrega das malas com drogas por Vasil a Dominguez. "As imagens de câmeras de segurança apenas mostram Vasil ingressando no condomínio com malas, sem qualquer evidência de que fossem as mesmas encontradas com Francisco", diz a defesa.

Segundo o advogado Rodrigo Santana, há "falta de correlação direta entre Vasil e os entorpecentes apreendidos. Não há filmagens ou testemunhas que confirmem a suposta entrega das malas contendo droga. E há inconsistências na diligência de busca e apreensão: a polícia espanhola teria invadido o apartamento de Vasil sem prévia identificação precisa do imóvel, o que comprometeria a legalidade da prova coletada".

Em audiência de custódia, após a prisão determinada pelo Supremo, Vasil afirmou que trabalhava com transporte e com serviços de internet Bulgária e ganhava cerca de 5 mil euros.

