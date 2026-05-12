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BRASIL Quem é o deputado federal Marcelo Queiroz, alvo de ação da PF que investiga suspeitas de fraude Queiroz, segundo a polícia, na época dos fatos ocupava o cargo de Secretário na Secretaria de Estado de Agricultura Pecuária, Pesca e Abastecimento do Rio de Janeiro, SEAPPA

Um dos principais alvos da operação da Polícia Federal que investiga suspeitas de fraude em licitações e desvios milionários na Secretaria estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Rio (Seappa), Marcelo Queiroz (PSDB) ganhou projeção no cenário político fluminense ao disputar a prefeitura do Rio em 2024 com o discurso de representar uma alternativa à polarização política na cidade.

Advogado, economista e, atualmente, deputado federal, Queiroz comandou a Seappa entre 2020 e 2022 — período que hoje está no centro das investigações da PF sobre fraudes em contratos e licitações da subsecretaria de Proteção e Bem-Estar Animal, a RJPET. Segundo a investigação, empresas teriam sido beneficiadas em licitações supostamente direcionadas para contratos de castração e microchipagem de cães e gatos, que somaram quase R$ 200 milhões.

Foi justamente durante sua passagem pela secretaria estadual que houve a expansão do programa RJPET, bandeira que ajudou a projetar politicamente o então secretário e fortaleceu sua associação com a pauta da proteção animal. Agora, os contratos celebrados naquele período são investigados por suspeitas de direcionamento, lavagem de dinheiro e atuação de organização criminosa dentro da estrutura pública.

O papel de Marcelo Queiroz e a 'gestão das fraudes'

De acordo com a denúncia, as irregularidades teriam começado justamente no período em que Marcelo Queiroz assumiu a SEAPPA, entre outubro de 2019 e março de 2022. O parlamentar é apontado como o responsável por autorizar editais e assinar aditivos contratuais sem fundamentação técnica ou pareceres jurídicos intermediários, garantindo a continuidade do fluxo financeiro para a organização criminosa.





A investigação ressalta que o engajamento de Queiroz com o programa RJPET gerou "votos e prestígio político" baseados em serviços eivados de ilegalidades. Além do ganho político, as autoridades apuram o enriquecimento pessoal: entre as eleições de 2022 e 2024, o patrimônio declarado do deputado deu um salto de 665%, passando de valores modestos para R$ 7,6 milhões.

Disputa pela prefeitura do Rio em 2024

Na disputa pela prefeitura do Rio em 2024, Marcelo Queiroz tentou se consolidar como um nome de centro-direita moderada e apostou na imagem de gestor técnico. Com o número 11, sua campanha investiu em jingles com o slogan “vem 11, é Marcelo Queiroz” e buscou explorar sua experiência administrativa e atuação na causa animal.

Filiado ao PP durante boa parte da carreira e posteriormente ao PSDB, Marcelo Queiroz construiu trajetória política transitando entre diferentes cargos no Executivo e no Legislativo. Filho de Cid Heráclito de Queiroz e Marli Porto de Queiroz, formou-se em Direito pela PUC-Rio e concluiu mestrado profissional em Economia pelo IBMEC-RJ.

Ingressou na política como vereador do Rio entre 2012 e 2016. Ainda na gestão municipal de Eduardo Paes, assumiu a Secretaria Municipal de Administração entre 2015 e 2016. Mais tarde, retornou ao Executivo carioca como secretário municipal de Meio Ambiente, cargo que ocupou entre 2019 e 2020.

Após deixar a prefeitura, foi escolhido para chefiar a Seappa no governo estadual, cargo que ocupou até 2022. Em seguida, elegeu-se deputado federal pelo Rio de Janeiro.

Na Câmara dos Deputados, passou por diferentes comissões ligadas à cultura, meio ambiente, comunicação e finanças. Em 2023, presidiu a Comissão de Cultura da Casa e, posteriormente, assumiu também a presidência da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços.

Mesmo com mandato em Brasília, manteve proximidade com a política carioca e chegou a se licenciar em diferentes momentos para reassumir a Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura do Rio, novamente na gestão Eduardo Paes (PSD).

Nos bastidores, Marcelo Queiroz é visto como um político de perfil pragmático, com facilidade de articulação e trânsito entre diferentes grupos políticos. Aliados o descrevem como um quadro técnico e habilidoso na gestão pública. Já críticos apontam sua forte ligação com estruturas tradicionais da política fluminense e o fato de ter ocupado cargos estratégicos em sucessivos governos.

Procurado, a reportagem não teve retorno do deputado.

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