Quem é o ex-comandante da PM do Distrito Federal que foi alvo de operação da PF

A Policia Federal prendeu nesta terça-feira (07) o ex-chefe do departamento operacional da Polícia Militar do DF, o coronel Jorge Eduardo Naime. O militar, que era responsável pela corporação no dia dos ataques golpistas de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro à Praça dos Três Poderes, é investigado por suspeitas de omissão no planejamento dos atos. Ele foi afastado do cargo pelo ex-interventor federal Ricardo Cappelli, no dia 10 de janeiro, dois dias após os ataques.

O militar tinha pedido folga do trabalho às vésperas dos ataques golpistas e estava fora capital federal no momento do incidente, precisando ser chamado às pressas para conter os invasores. O militar fez a solicitação de folga no dia 3 de janeiro. No pedido, o oficial demandava a dispensa até 8 de janeiro. A aprovação do pedido foi assinada no dia 5 pelo gabinete então comandante-geral da PM-DF, Fábio Augusto Vieira. Vieira foi exonerado e preso por suspeita de omissão, mas depois o ministro do STF Alexandre de Moraes revogou a prisão de Vieira.

Além de Naime, o ex-secretário de Segurança do DF, Anderson Torres, também estava ausente da capital federal no dia dos atos golpistas que questionavam o resultado das eleições presidenciais de 2022. Torres também foi exonerado e está preso em Brasília.

Formação

Jorge Eduardo Naime é formado em Direito Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal e tem ainda Bacharelado em segurança Pública pela Academia de Polícia Militar de Brasilia. O coronel conta ainda com especializações em Segurança Pública pela Universidade Federal da Paraíba e e em Direitos Humanos pela Secretaria Nacional de Segurança Pública.

Entre os cursos extracurriculares, Naime fez uma formação que trata de conflitos e agressões entre casais de militares, com o nome ": As relações conjugais entre militares: Lei Maria da Penha ou Lei Penal Militar?".

Em 1999, ele foi premiado com a medalha comemorativa por dez anos de bons serviços prestados a Policia Militar do Distrito Federal.

