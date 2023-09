Quem é o "patriota capixaba", empresário que voltou para a prisão após descumprir ordem de Moraes

A- A+

O empresário Marcos Soares Moreira, de 40 anos, foi preso por agentes da Polícia Federal nesta sexta-feira, no Espírito Santo, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Autointitulado “o patriota capixaba”, como é conhecido nas redes sociais, Marcos é réu por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro e havia passado quase quatro meses detido no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

O retorno do empresário à prisão foi ordenado por Moraes após o ministro ter sido informado pela PF de que Marcos descumpriu medidas cautelares.

Ele estava proibido de usar as redes sociais desde 3 de maio, quando deixou a Papuda. O empresário, porém, voltou a publicar vídeos na internet menos de uma semana depois.

Morador do município de Serra, na região metropolitana de Vitória, Marcos foi um dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro que acamparam em frente ao quartel-general do Exército em Brasília após o segundo turno das eleições. Ele permaneceu no local até 9 de janeiro, quando foi detido.

A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o empresário foi aceita pela maioria dos ministros do Supremo em abril — somente Nunes Marques e André Mendonça foram contrários.

Em vídeos publicados no TikTok, o “patriota capixaba” desafiou o STF e proferiu xingamentos contra os ministros da Corte dias após ter sido colocado em liberdade:

"Jamais vou me curvar a vocês, bandidos. Vocês têm o poder da caneta na mão, porém são bandidos. Alexandre de Moraes, Rosa Weber… todos vocês são bandidos, vagabundos. Não vou me curvar a vocês. Querem me prender, podem prender. Não estou com medo", declarou Marcos.

Moraes, ao ordenar o retorno do extremista à cadeia, considerou que o empresário demonstrou "total desprezo pela Justiça” em suas publicações.

Marcos chegou a afirmar que os ministros do Supremo tiraram sua “libido sexual”, e os acusou de terem tomado também sua “dignidade”:

"Vocês tiraram tudo de mais importante que eu tinha, até minha dignidade. Hoje, não tenho prazer em comer, em tomar banho, em passar perfume, não tenho libido sexual. Não tenho desejo nem de orar ", reclamou em outra publicação. — Estou aqui para servir ao meu país. Vai chegar a hora de vocês. Desse país de gente frouxa eu não vou fazer parte.

O empresário, que desabilitou a permissão para comentários em suas postagens nas redes sociais, dizia que pretendia se candidatar a vereador em sua cidade nas eleições de 2024. Marcos não é filiado a nenhum partido político, conforme indica o sistema de consultas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

De acordo com a Secretaria da Justiça do Espírito Santo, em nota publicada pelo “g1”, Marcos Soares foi levado para o Centro de Detenção Provisória de Viana II.

