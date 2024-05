A- A+

intolerância religiosa Quem é o prefeito que sugeriu que chuvas no RS ocorrem por falta de igrejas Internautas criticaram declaração de Valdemar Rocha, de Barra do Sul

O prefeito de Barra do Sul (SC), Valdemar Rocha, ganhou projeção nacional após sugerir que as fortes chuvas que assolam o Rio Grande do Sul há quase um mês ocorreram por o estado ter menos igrejas que centros, dando a entender que se tratavam de religiões de matriz africana. A declaração foi dada na semana passada em entrevista à Rádio FM Litoral, de Santa Catarina.

O prefeito de Balneário Barra do Sul, em Santa Catarina, Valdemar Rocha, disse em entrevista a uma rádio, que as inundações e enchentes no Rio Grande do Sul aconteceram porque há poucas igrejas no estado e que a região é cheia de centros de umbanda. pic.twitter.com/F5mVkDyndy — BT Mais (@belemtransito) May 27, 2024

"O que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul? É aquela enchente. Mas aí nós fomos ver uma estatística aí, e é o estado que menos tem igreja. E lá é centro de, de, de... que não agrada aos olhos de Deus. Será que Deus não está chamando eles a uma responsabilidade?" questionou, sem informar a fonte da estatística sobre templos religiosos no estado.

Chefe do Executivo em Balneário Barra do Sul, no Oeste de Santa Catarina, Valdemar Rocha tem 70 anos e assumiu a prefeitura no ano passado, após Antônio Rodrigues ser afastado pela Câmara Municipal. O ex-prefeito foi destituído após ser preso em uma operação da Polícia Federal instaurada para apurar fraudes em licitações públicas.

A declaração do prefeito foi duramente criticada nas redes sociais. Na última semana, internautas levantaram que a intolerância religiosa é crime no Brasil e pedem a penalização do político diante das declarações.

