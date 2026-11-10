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Investigação Quem é o servidor do STJ preso por suspeita de vazar dados para Willer Tomaz O mandado de prisão faz parte da segunda fase da Operação Linceu, deflagrada no mês passado

O ex-servidor do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Humberto Fontoura Pradera foi preso em operação da Polícia Federal (PF) deflagrada nesta terça-feira (10) autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Ele teria facilitado o acesso indevido do advogado Willer Tomaz a processos que tramitam na Corte em que trabalhava.

O mandado de prisão faz parte da segunda fase da Operação Linceu, deflagrada no mês passado. Humberto Fontoura Pradera foi exonerado do cargo de secretário de tecnologia da informação em outubro deste ano. No dia 19 do mesmo mês, na primeira fase da operação, a PF cumpriu um mandado de busca e apreensão contra o ex-servidor.

No último mês em que recebeu, seu salário foi de R$ 17.607. No site de transparência do STJ, o primeiro registro de pagamento para Humberto Pradera foi em agosto de 2018, no cargo de Assessor Técnico do Gabinete do Secretário-Geral da Presidência do tribunal. A remuneração era, naquela época, de R$ 11.991.

Já no ano seguinte, Pradera se tornou assessor técnico da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, com a remuneração de R$ 10.695 mensais. Em agosto de 2020, se tornou assessor-chefe da Assessoria de Inteligência Artificial do tribunal, com o rendimento líquido de R$ 10.919.

Humberto é suspeito de vazar informações do STJ para Willer Tomaz. Em nota enviada ao Estadão, Willer afirmou que nunca recebeu dados de vazamentos e que "as insinuações são falsas, configuram desinformação e revelam desconhecimento elementar, ou deliberada distorção, do funcionamento dos tribunais".

O Estadão revelou que, em uma das conversas identificadas pela PF, Humberto enviou a Willer Tomaz uma fotografia da tela de um computador que exibia um documento de 17 páginas, registrado no ambiente digital do STJ. Em seguida, Humberto explicou a Willer o teor da decisão.

Willer, junto com Flávio Bolsonaro, são investigados por lavagem de dinheiro em um inquérito que tramita no STF, envolvendo plataformas de pagamento digital e o setor de apostas. O caso estava na primeira instância da Justiça no Rio Grande do Sul, mas subiu ao STF pelo foro privilegiado de Flávio Bolsonaro, que é senador.

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