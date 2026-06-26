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BRASIL Quem é Priscila Costa, aliada e Michelle e pivô de embate entre ex-primeira-dama e Flávio Bolsonaro Diretório regional quer lançar o deputado estadual Alcides Fernandes na chapa de Ciro Gomes, com apoio de filho do ex-presidente

A vereadora Priscila Costa (PL-CE) é um dos motivos do embate entre Michelle e Flávio Bolsonaro que culminou na publicação dos vídeos com críticas aos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta quarta-feira. Enquanto Michelle quer lançar Priscila ao como candidata ao Senado, o grupo de Flávio prefere optar pelo nome do deputado estadual Alcides Fernandes (PL).

Priscila Costa se descreve nas redes sociais como vereadora mais votada do Nordeste e pré-candidata ao Senado. Ela também é presidente do PL Mulher do Ceará e vice-presidente nacional do PL Mulher, comandado por Michelle. Ela já chegou a assumir o cargo de deputada federal como suplente, após o titular Yury do Paredão tirar uma licença em 2023. Ela também é jornalista e pastora.





O diretório regional quer lançar o deputado estadual Alcides Fernandes na chapa de Ciro Gomes. Ele é pai de André Fernandes, presidente estadual do PL. A articulação conta com o apoio de Flávio. Já Michelle apoia a pré-candidatura ao Senado de Priscila Costa, vice-presidente nacional do PL Mulher e uma de suas principais aliadas.

— Em 2026 serão 54 vagas para o Senado Federal. Se aplicarmos a regra dos 30% para candidaturas femininas, teríamos direito a 17 vagas para mulheres no partido. Eu pedi apenas três. Priscila Costa, Carol de Toni e Bia Kicis. Três vagas de 17 que poderíamos ter e tem sido uma batalha diária para manter essas três.

No vídeo publicado na quarta-feira, Michelle Bolsonaro afirma ainda que o nome de Priscila Costa foi confirmado por Jair Bolsonaro e pelo presidente do PL Valdemar da Costa Neto. A ex-primeira-dama também é contrária à aliança com Ciro Gomes.

Michelle descreve Priscila como "uma mulher honrada e fiel defensora da vida e das pautas conservadoras". No vídeo, ela diz ainda que a vereadora ajudou na campanha de André Fernandes para a Prefeitura de Fortaleza em 2024.

— O trabalho da Priscila fez uma diferença real e significativa. Não vencemos a eleição por muito pouco, mas nos mantivemos firmes aos nossos valores. André chegou a outro patamar com a ajuda e a dedicação da Priscila. E o que ela recebeu recebeu em retribuição é revoltante — disse Michelle.

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