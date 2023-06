Quem é Raul Araújo, ministro que é uma das esperanças de Bolsonaro por pedido de vista em julgamento

A- A+

A segunda sessão de julgamento da ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível ocorre na noite desta terça-feira no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Após a leitura do voto do relator, Benedito Gonçalves, os ministros podem pedir vista ao processo. Como antecipou Malu Gaspar, a expectativa da defesa do ex-presidente é de que Rau Araújo interceda à favor do presidente.

Com posições mais ideológicas e alinhadas ao bolsonarismo, o ministro Raul Araújo foi quem proibiu manifestações políticas no festival Lollapalooza no ano passado. Na ocasião, artistas como Pabllo Vittar faziam menções positivas ao adversário de Bolsonaro, o atual presidente Lula (PT).

Caso o magistrado peça vista, o andamento da votação será suspenso. Pelas regras da Corte, os ministros terão prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias, para devolver a julgamento o processo em mãos.

O ex-presidente é acusado de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação por questionamentos, sem provas, ao processo eleitoral.

Em julho do ano passado, Bolsonaro recebeu 72 embaixadores no Palácio do Planalto para uma reunião em que colocou em xeque o sistema eleitoral brasileiro. O encontro foi transmitido pela TV Brasil.

O julgamento foi iniciado na quinta-feira passada, mas a sessão foi encerrada antes que os sete ministros do TSE votassem. A deliberação continua hoje e na próxima quinta-feira, 29 de junho.

Quem é Raul Araújo

Empossado como membro oficial do TSE no ano passado, o ministro Raul Araújo é cearense, natural de Fortaleza. Antes da Corte, o magistrado exerceu as funções de procurador-geral do Ceará, desembargador do Tribunal de Justiça e corregedor-geral da Justiça Federal.

Formado em direito e economia, Araújo é professor licenciado da Universidade de Fortaleza, instituição na qual já coordenou o curso de especialização em direito tributário.

