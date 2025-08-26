A- A+

Rio de Janeiro Quem é Rogéria Bolsonaro, ex-mulher de Jair Bolsonaro, feita refém em assalto à casa da família Ex-vereadora do Rio, Rogéria foi assaltada em Resende ao lado dos pais. Sócia da família em negócios privados, já disputou eleições contra o filho Carlos Bolsonaro e mantém apoio ao ex-presidente mesmo após o divórcio

Rogéria Nantes Braga Bolsonaro, de 65 anos, é a primeira esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). No último domingo, ela e seus pais, ex-sogros de Bolsonaro, foram vítimas de um assalto dentro de casa, em Resende, no Sul Fluminense.

Três criminosos armados invadiram o imóvel, taparam as bocas dos três com fitas adesivas, roubaram joias, celulares e ainda levaram o carro de seu pai na fuga, veículo que acabou recuperado posteriormente por agentes do 37º BPM, tudo isso enquanto ficavam com as bocas tapadas por fitas adesivas.

Rogéria é mãe de três dos cinco filhos do ex-presidente: o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), "01", o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), "02", e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o "03".

Vida política e apoio ao ex

Formada em Publicidade e pós-graduada em Marketing e Administração, Rogéria já exerceu dois mandatos como vereadora no Rio, entre 1993 e 2000.

Sua trajetória política inclui um episódio marcante em 2000, quando tentou conquistar um terceiro mandato na Câmara Municipal do Rio. Na época, foi barrada pelo próprio filho, Carlos Bolsonaro, então com 17 anos, que recebeu apoio direto do pai.

Ele acabou eleito o vereador mais jovem da cidade, com 16.053 votos, enquanto Rogéria ficou como suplente, com 5.109 votos. Durante aquela disputa, Bolsonaro tentou inclusive impedir que ela utilizasse seu sobrenome nas urnas.

Após o revés, Rogéria se manteve fora da vida pública por anos. Voltou a disputar uma vaga na Câmara em 2020, já durante o período Bolsonaro na Presidência da República, pelo Republicanos, mas obteve pouco mais de 2 mil votos e não foi eleita.

Apesar de ter migrado para o PL em 2022, optou por não concorrer em 2024.

Mesmo sem contar com apoio político do ex-marido — já que Bolsonaro não participou de sua campanha em 2020 — Rogéria segue declarando apoio a ele nas redes sociais. Em outubro de 2021, participou de uma “barqueata” em defesa do então presidente. Mais recentemente, esteve presente na manifestação em Copacabana, na Zona Sul do Rio, a favor da anistia para Bolsonaro.

Pouco mais de um ano após o início do governo de Jair Bolsonaro, já em 2020, Rogéria Bolsonaro fez um desabafo nas redes sociais em defesa do então presidente.

No post, ela destacou embates políticos como a CPMI das Fake News — que, segundo ela, tentava “forçar a narrativa” de que a vitória de Bolsonaro não teria sido limpa.

No texto, Rogéria também criticou o que seriam tentativas de “desmoralizar o presidente” e relembrou o atentado a faca sofrido por Bolsonaro durante a campanha de 2018. Chamou o autor do ataque de “meliante covarde e assassino, ex-militante do PSOL”, e repudiou investigações que buscavam ligar o então presidente e seus filhos ao assassinato da vereadora Marielle Franco.

“É importante mantê-lo vivo em nossas mentes como combustível para continuarmos na luta contra a corrupção que assolou nosso país”, escreveu, acrescentando que Bolsonaro teria a missão de “resgatar o Brasil e fazer valer os princípios e valores de Deus, valorizando a família como base de uma sociedade sólida”.

Sócia de Bolsonaro

O casamento com Bolsonaro terminou oficialmente em 1999, após um divórcio conturbado e até disputas políticas entre os dois, como na eleição de 2000, por exemplo, Jair lançou o filho Carlos, então com 17 anos, para concorrer a vereador contra a própria mãe.

Mesmo após o divórcio, Rogéria Bolsonaro manteve vínculos estreitos com o ex-marido e os filhos não apenas na esfera familiar e política, mas também nos negócios. Ela aparece como a sócia-administradora da empresa Bolsonaro Digital Ltda., registrada com atividades ligadas a marketing direto, publicidade e pesquisa de mercado.

No quadro societário da empresa também constam Jair Bolsonaro e os três filhos mais velhos do ex-presidente.

Os bandidos que invadiram a residência dos avós do senador Flávio Bolsonaro(PL-RJ), no último domingo, usaram uma corda para escalar um muro e entrar no quintal do imóvel, em Resende. Em seguida, os assaltantes esperaram a avó do político abrir a porta da cozinha da casa, pouco depois das 8h, para render a vítima.

Além dela e do marido, Rogéria Nantes Bolsonaro, filha do casal de idosos, e ex-esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, também foi rendida.

O trio foi feito refém por cerca de uma hora. Os bandidos fugiram levando joias, celulares e um carro. O veículo foi recuperado horas após o assalto a cerca de 25 quilômetros de distância. Rogério trabalha como assessora no gabinete do deputado estadual Anderson Moraes (PL).

Segundo o parlamentar, ela e os pais deverão ir à 89DP (Resende) nesta segunda-feira.

— A dona Rogéria contou que a mãe foi rendida após fazer o café. Ela abriu a porta da cozinha sendo rendida por um bandido. Os caras usavam máscaras do tipo Covid e estavam encapuzados — disse o deputado.

Polícia prende 20 suspeitos de ligação com uma facção criminosa que atua no Sul Fluminense: foram apreendidos armas, celulares, e meio milhão de reais em drogas

O carro recuperado pela Polícia Militar foi levado para a 89ªDP e passou por uma perícia. A previsão é a de que a ex-mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro e os pais dela prestem depoimento ainda nesta segunda-feira.

A notícia de que a casa dos ex-sogros de Jair Bolsonaro havia sido invadida por bandidos veio à tona após o senador Flávio Bolsonaro relatar o caso nas redes sociais, no domingo. Ele revelou que sua mãe e seus avós maternos ficaram na mira dos criminosos por mais de uma hora. E que tiveram joias e um carro da família roubados.

“Não foi um simples assalto”, escreveu Flávio Bolsonaro na postagem. Segundo ele, o grupo abordou sua mãe, identificando-a e fazendo ameaças. O senador contou que os bandidos afirmaram conhecer quem ela era e queriam saber onde estava “o dinheiro que o Bolsonaro” mandaria para seus avós.

“Reviraram a casa inteira. Como não havia dinheiro, levaram alguns anéis e fugiram roubando o carro do meu avô”, continuou ele. O senador escreveu ainda que todos passam bem, mas que o episódio foi marcado por muita violência: “Foi mais de uma hora de terror, com arma na cabeça e boca tampada com fita adesiva”.

Com o relato, ele publicou um vídeo no qual Rogéria - também mãe do vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) e do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) — dá detalhes do que viveu. As imagens mostram portas e gavetas dos armários da casa abertas, e objetos espalhados pelo chão e em cima de móveis da residência.

De acordo com Rogéria, os bandidos chegaram usando luvas, mas as retiraram na hora de cobrirem a boca das vítimas com fita adesiva. Durante as ameaças, disse ela, os criminosos contaram que seriam oriundos da Penha, na Zona Norte do Rio.

“Levaram os celulares, levaram algumas joias. Eles estavam procurando dinheiro. Já vieram certo, porque disseram que os amigos do Bolsonaro tinham dito que aqui tinha dinheiro, que ele mandava dinheiro para cá”, declarou ela. “Parece que já veio mandado”, acrescentou.

O Globo tentou contato com a família, mas não obteve respostas.

Em nota, a Polícia Civil disse também que foi realizada uma perícia no local, e outras diligências seguem para identificar e responsabilizar os autores do crime.

A Polícia Militar, por sua vez, informou que agentes do 37º BPM (Resende) foram acionados na manhã de ontem para atender a uma ocorrência de roubo a residência no bairro Vila Julieta, em que a família mora.

De acordo com o comando da unidade, policiais constataram o fato e prestaram auxílio às vítimas, que não ficaram feridas durante a ação dos criminosos.

Após buscas na região, os agentes do 37º BPM recuperaram o automóvel pertencente à família, que havia sido levado pelos assaltantes. O deputado federal Eduardo Bolsonaro também publicou, dos Estados Unidos, um vídeo sobre o episódio.

“Sequestraram meus avós e minha mãe gritando: ‘sabemos que o Bolsonaro faz PIX para vocês. Cadê a grana?’”, disse o parlamentar.

Veja também