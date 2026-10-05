Quem é Rogeria Bolsonaro, mãe de Flávio: candidata foi a única da família a não se eleger
Trajetória tem eleição como vereadora, pronunciamento em favor de Jair Bolsonaro em fase turbulenta e concorrência ao cargo de vereadora com outro de seus filhos, Carlos Bolsonaro
Rogeria Bolsonaro (PL), ex-vereadora e mãe do candidato à presidência Flávio Bolsonaro, não foi eleita deputada federal. A ex-mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) concorreu pelo Rio de Janeiro e recebeu 65 mil votos, insuficientes para levá-la a uma cadeira no Congresso Nacional. Segundo a Justiça Eleitoral, ela será suplente do partido na Câmara dos Deputados. Este ano, o partido apostou que o sobrenome ajudaria a elegê-la e destinou R$ 1 milhão para a campanha.
Esta é a segunda derrota eleitoral de Rogeria Nantes Braga Bolsonaro em 30 anos. Desde a separação de Jair Bolsonaro, em 1997, ela, que também é mãe de Eduardo Bolsonaro e de Carlos Bolsonaro, disputou três eleições, mas não conseguiu se eleger. Sua trajetória política começou naquela década, quando conquistou uma cadeira na Câmara Municipal do Rio. Anos depois, chegou a disputar uma eleição contra o próprio filho, Carlos Bolsonaro, que contou com o apoio do pai.
Em agosto do ano passado, a casa de Rogeria bolsonaro em Resende, interior do Rio, foi assaltada. Três pessoas foram presas acusadas de participar do crime. O crime ocorreu em 24 de agosto, quando Rogeria e os avós de Flávio Bolsonaro foram rendidos e mantidos reféns por cerca de duas horas. Da casa, os criminosos levaram joias, celulares e o carro da família, que foi abandonado em seguida em uma área rural. A pessoa apontada no mês seguinte pela polícia como responsável por dar cobertura ao bando que invadiu a casa foi Eliane da Silva, a Lili, presa em flagrante ao lado de dois cúmplices. A ação da Polícia Civil ocorreu em 29 de agosto último, após cinco dias de investigação da 89ª DP (Resende). Grávida, Lili, segundo a Polícia Civil, tentou enganar os agentes se deitando na cama e fingindo passar mal, enquanto escondia sob o corpo o revólver usado no crime.
No imóvel foram apreendidos um revólver cromado com numeração raspada, munições de diversos calibres — incluindo de fuzil .50 —, balaclavas, roupas camufladas, celulares, drogas, balança de precisão e sacolés. Na garagem estavam dois automóveis, um Fiat Palio Weekend branco, usado na ação, e um Ford Fiesta prata.
As vítimas reconheceram os objetos roubados, além de identificarem Vitor Hugo como um dos homens que entrou armado na residência. A polícia atribui a Lili o papel de dar cobertura ao grupo, inclusive por possível vínculo familiar com um dos assaltantes.
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Investimentos recentes em campanha
Em 2020, as cifras da campanha de Rogeria Bolsonaro pelo Republicanos foram cinco vezes menores. Sua equipe apostou numa campanha digital e 40% do valor foi gasto em impulsionamento de conteúdos.
Em 2019, Rogeria Bolsonaro entrou num cargo comissionado na Assembleia Legislativa do Rio, parlamento no qual Flávio atuou por 16 anos. O parlamentar era Anderson Moraes, do PSL. O cargo era um CCDAL-4, que dava direito a um salário bruto de R$ 7.326,64, ou R$ 5.715,48 líquidos.
"A ex-vereadora Rogeria Bolsonaro teve convite de vários gabinetes para trabalhar e fiquei muito honrado que ela escolheu o meu. Ela tem vasta experiência no legislativo, com dois mandatos, e vai contribuir bastante na atuação política", afirmou Anderson Moraes à coluna de Benerice Seara no EXTRA, na época da nomeação.
Em suas redes sociais, a ex-vereadora se pronunciou sobre as notícias após a publicação, em tom de defesa, dizendo que se tratavam de "comentários maldosos".
Pronunciamento em polêmica
Em 2016, depois de o ex-presidente Jair Bolsonaro virar réu em duas ações por incitação ao estupro em um incidente com a deputada do PT Maria do Rosário, em 2014, Rogeria Bolsonaro defendeu o ex no Facebook. Em carta aberta publicada em seu perfil na rede social, a ex-vereadora do Rio de Janeiro (eleita em 1992 e 1996) afirmou que o pai de seus filhos "jamais estimulou o estupro".
"Sou Rogéria Bolsonaro, ex-esposa de Jair Bolsonaro, e mãe do Flávio, Carlos e Eduardo. Venho a público, e espontaneamente, em sua defesa da acusação de incentivo ao estupro e suas variantes. O conheci ainda muito jovem e convivo bem até hoje com o pai de meus filhos. Durante todo esse tempo Nunca vi nada referente a que ele tivesse esse desvio de comportamento. É um homem normal com suas qualidades e defeitos que todo ser humano tem. Agora vem a mídia ratificando e já execrando-o publicamente com essa acusação absurda, inverídica e nefasta. É assustador, revoltante e nojento tudo isso. Tenho certeza que Jair Bolsonaro será absolvido simplesmente porque é inocente, simplesmente porque jamais estimulou o estupro, sempre o contrário, inclusive com atuação parlamentar extremamente oposta à acusação. A verdade prevalecerá e passará todo esse desconforto de situação agressiva, desagradável e desrespeitosa pra nossa família. Deus acima de tudo!"