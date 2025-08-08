A- A+

DEPUTADA FEDERAL Quem é Silvye Alves, deputada de Goiás que denunciou importunação sexual Ex-apresentadora de programa jornalistico local, parlamentar do União Brasil foi a mais votada do estado em 2022, e é aliada do governador Ronaldo Caiado

A deputada federal Silvye Alves (União Brasil-GO) denunciou, em suas redes sociais, sofrer importunação sexual por meio do seu e-mail na Câmara dos Deputados.

A parlamentar declarou receber imagens explícitas de um homem, e chegou a expor algumas imagens durante sua fala no Instagram. Ela afirmou que o caso é investigado pela Polícia Legislativa.

"Tenho sido vítima de assédio sexual no meu próprio local de trabalho, um espaço onde atuo todos os dias ao lado de outras mulheres", relatou a parlamentar, destacando que o mais revoltante é que o conteúdo é aberto pelas assessoras da deputada. Silvye diz ainda lutar "diariamente por justiça, por respeito e pela segurança de todas as mulheres".

Eleita em 2022 para seu primeiro mandato, Silvye foi uma das deputadas mais votadas do país, e com maior número de votos no seu estado, Goiás, com 254.653. Ela se popularizou como apresentadora da edição do programa Cidade Alerta em Goiás.

Ela tem 45 anos e é do mesmo partido do governador Ronaldo Caiado, seu padrinho político. Durante evento de lançamento da pré-candidatura do governador goiano à presidência para 2026, em abril deste ano, Sylvie era uma das parlamentares em destaque. Ela é presidente estadual do União Brasil Mulher de Goiás.

Em 2021, foi vítima de violência doméstica pelo ex-namorado Ricardo Hilgenstieler. Ele foi detido em flagrante por agentes da Polícia Federal no aeroporto da capital após fugir no momento em que os vizinhos se dirigiam ao local.

