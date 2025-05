A- A+

PUBLICAÇÃO Quem é Thalis Bolzan, marido de Eduardo Leite que apareceu em post do governador do RS Em publicação feita no Dia Internacional contra a Homofobia, o governador disse que sua luta é para que 'ninguém precise esconder quem é para ser respeitado'

Neste sábado, no Dia Internacional contra a Homofobia, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, fez uma publicação em suas redes sociais ao lado do marido, Thalis Bolzan. No post, o político disse que luta para que “ninguém precise esconder quem é para ser respeitado”.

Casado com Leite há dois anos, Thalis Bolzan é médico pediatra, tem 31 anos e é natural do Espírito Santo. Especializado em endocrinologia pediátrica e no tratamento de obesidade, desde o início deste ano ele está atendendo em dois hospitais de Porto Alegre. Antes, Leite e Bolzan tinham um relacionamento à distância porque o médico estava fazendo mestrado na USP.

No ano passado, quando Leite tomou posse como governador do Rio Grande do Sul, o médico marcou presença na cerimônia e foi mencionado no discurso de agradecimento do governador.

No publicação deste sábado em seus redes sociais, Leite declarou: "Sou gay, sou casado, sou governador. A minha luta não é pra impor nada a ninguém, mas pra que ninguém precise esconder quem é pra ser respeitado. Hoje é Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia, mas esse compromisso vale o ano inteiro. Que o amor e o respeito guiem sempre nossas escolhas".

Seu relacionamento com o governador, Eduardo Leite, foi formalizado em setembro de 2023, após se conhecerem há mais de três anos. Thalis acompanha Eduardo Leite em eventos públicos, participando de suas atividades oficiais. O casal assinou união estável em Trancoso, na Bahia, em uma cerimônia discreta, com a presença de poucos familiares.

A relação se tornou pública após Leite revelar sua orientação sexual em julho de 2021, durante uma entrevista ao programa "Conversa com Bial". O casal tem quatro filhos de patas, entre eles, as cadelinhas Gaia e Moa.

