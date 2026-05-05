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RIO DE JANEIRO Quem é Thiago Rangel, deputado estadual preso em operação da PF nesta terça-feira (5) Aliado de Rodrigo Bacellar, parlamentar foi detido na quarta fase da Operação Unha e Carne, que investiga irregularidades em contratos de obras e serviços na Secretaria estadual de Educação

O deputado estadual Thiago Rangel (Avante), aliado de primeira hora do ex-presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar (União), foi preso na manhã desta terça-feira na quarta fase da Operação Unha e Carne. A ação da Polícia Federal mira uma suposta organização criminosa voltada para fraudes em procedimentos de compra de materiais e contratação de serviços, incluindo obras de reforma, no âmbito da Secretaria estadual de Educação. Rangel, que é natural de Campos dos Goytacazes, já havia sido alvo de outra ofensiva das autoridades, em 2024, por suspeitas de envolvimento em um esquema de fraudes em licitações, corrupção e lavagem de dinheiro.

Operação Postos de Midas

Na ocasião, na chamada Operação Postos de Midas, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em 14 endereços, incluindo a Alerj, a Câmara de Vereadores e a Prefeitura de Campos dos Goytacazes. As investigações, conduzidas em conjunto com a Receita Federal e o Ministério Público Estadual, apontaram para um esquema de contratações diretas com dispensa fraudulenta de licitação, beneficiando empresas ligadas ao parlamentar, com indícios de sobrepreço e desvio de recursos públicos.

Segundo os investigadores, o dinheiro obtido por meio das irregularidades era posteriormente lavado por uma rede de postos de combustíveis associada ao grupo. O inquérito teve origem após a prisão em flagrante de um assessor de Rangel, em 2022, apontado como operador do esquema. Durante a operação, foram apreendidos R$ 160 mil em espécie, um veículo blindado, além de celulares, computadores e documentos. À época, o deputado negou envolvimento e afirmou confiar no esclarecimento dos fatos pela Justiça.

Pai da vereadora mais jovem do Brasil

O parlamentar é pai de Thamires Rangel (PMB), considerada a vereadora mais jovem do país, eleita nas últimas eleições, em Campos dos Goytacazes, quando ainda tinha 18 anos e terminava o 3º ano do Ensino Médio. Ela também foi a única mulher a conquistar uma das 25 cadeiras do legislativo campista. O apoio à herdeira foi além da participação assídua em comícios e carretas: dos R$ 119 mil recebidos pela candidata em doações de campanha, R$ 41,5 mil foram desembolsados por Thiago.

No ano passado, Thamires foi nomeada subsecretária da Secretaria estadual do Ambiente e Sustentabilidade do Rio. À época, o anúncio foi feito por ela ao lado do ex-governador Cláudio Castro (PL) e do então secretário de Meio Ambiente Bernardo Rossi.

— Ela aceitou o convite, sobretudo para cuidar dos projetos de juventude e conscientização ambiental e da região Norte e Noroeste — explicou Castro.

Na Câmara de Campos, Thamires participava de três comissões, mas não atuava na de Meio Ambiente. A vereadora era membro da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Minoria; vice-presidente da Comissão de Defesa da Criança; e presidente da Comissão de Direitos da Mulher. Ela também não menciona a sustentabilidade no seu perfil oficial da Câmara: "uma atuação voltada para o desenvolvimento econômico, a melhoria do transporte público, a inclusão social e a defesa dos direitos das mulheres", detalha ela.

Sobre a prisão

Policiais federais cumprem sete mandados de prisão e 23 mandados de busca e apreensão nos municípios fluminenses de Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes, Miracema e Bom Jesus do Itabapoana. As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal.

Dea acordo com a investigação, foi descoberto um suposto esquema de direcionamento das contratações realizadas por escolas estaduais para empresas previamente selecionadas e vinculadas à organização criminosa investigada. Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, peculato, fraude à licitação e lavagem de dinheiro, além de outros delitos que venham a ser descobertos durante a investigação.

A ação é parte da força-tarefa Missão Redentor II, instituída em cumprimento ao Acórdão da ADPF 635, que visa a assegurar a atuação uniforme e coordenada da Polícia Federal na produção de inteligência e repressão aos principais grupos criminosos no estado do Rio. O foco é a asfixia financeira e na ruptura de suas conexões com agentes públicos.

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