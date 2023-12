Quem é Thiago Rodrigues, morto a tiros em festa no litoral de SP

A- A+

O jornalista e empresário Thiago Rodrigues foi executado a tiros na madrugada desta quinta-feira, no Guarujá, litoral paulista. Com 34 anos, ele era pré-candidato à prefeitura do Guarujá, pelo partido Rede Sustentabilidade.

De acordo com informações do portal g1, o empresário participava de uma confraternização numa casa de eventos em Vicente de Carvalho, distrito do município. Durante a madrugada, o jornalista foi chamado até a rua, quando um ciclista se aproximou e atirou contra ele.

Antes do crime, nas redes sociais de Rodrigues, ele compartilhou imagens da festa ainda pela tarde, com um grupo de pagode ao fundo.

No último dia 23 de novembro, Rodrigues compartilhou uma foto mostrando sua filiação ao partido Rede Sustentabilidade. "Agora sou oficialmente pré candidato a prefeito de Guarujá pelo REDE. Agradeço ao amigo Giovanni Vassopoli por abrir as portas do partido e ao Presidente Estadual Fernando Oliveira, que abonou minha ficha nesta tarde na sede do Partido em SP", publicou.

