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POLÍTICA Quem é Uldurico Júnior, ex-deputado preso sob suspeita de facilitar fuga de detentos na Bahia Operação do MP-BA apura uso de influência política em esquema ligado a facção; ex-parlamentar foi localizado em hotel na Praia do Forte após mandados em cinco cidades

Ex-deputado federal pela Bahia entre 2015 e 2023 e ex-candidato a prefeito de Teixeira de Freitas (BA), Uldurico Alencar Pinto, conhecido como Uldurico Junior (PSDB) foi preso preventivamente nesta quinta-feira (16) suspeito de negociar cerca de R$ 2 milhões com uma organização criminosa para facilitar a fuga de 16 detentos do Conjunto Penal de Eunápolis, em dezembro de 2024. As investigações apontam que o ex-parlamentar teria atuado como intermediador do esquema. Ele foi preso em um hotel localizado em Praia do Forte, distrito turístico de Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com o MP-BA, entre os presos que fugiram está Ednaldo Pereira de Souza, conhecido como "Dada", apontado como chefe do Primeiro Comando de Eunápolis (PCE), facção com atuação regional e vínculo com o Comando Vermelho. Dada estaria no Rio de Janeiro, de onde continuaria a comandar ações criminosas na região de Eunápolis, na Bahia.

Também foram cumpridos mandados de busca em Salvador, Camaçari, Teixeira de Freitas, Eunápolis e Porto Seguro, contra um ex-vereador de Eunápolis e advogado. Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Criminal de Eunápolis.

As investigações apontam que a fuga dos internos não teria ocorrido de forma isolada ou fortuita, mas estaria inserida em um contexto de articulação criminosa estruturada, envolvendo integrantes da organização criminosa PCE, e o ex deputado federal, com a utilização de influência política e institucional.

A Operação Duas Rosas foi deflagrada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), unidades da capital e regional Sul, e do Grupo de Atuação Especial em Execução Penal (Gaep).

O nome “Duas Rosas” atribuído à operação faz referência ao valor estimado da vantagem indevida. Ao longo das apurações, verificouse que a expressão “rosa” era utilizada de forma codificada para se referir a dinheiro, aparecendo em diálogos e tratativas sob termos como “as rosas”, “quando as rosas vão chorar” ou “choram as rosas”, em alusão ao efetivo pagamento dos valores negociados.

Família tradicional

Nascido em 1992, em Brasília, Uldurico integra uma tradicional família política com base no sul da Bahia. É filho do ex-deputado federal Uldurico Alves Pinto e neto de José Alencar Furtado, o que o colocou desde cedo no ambiente político.

Sua ascensão foi rápida: em 2014, aos 22 anos, elegeu-se deputado federal pela Bahia, tornando-se um dos mais jovens da legislatura. Reeleito em 2018, exerceu dois mandatos consecutivos até 2023, período em que passou por diferentes partidos — como PTC, PV, PPL, PROS e MDB — e chegou a liderar o PROS na Câmara dos Deputados.

No Congresso, teve atuação distribuída em comissões e votações relevantes, como a posição contrária à reforma trabalhista de 2017 e favorável à abertura de investigação contra o então presidente Michel Temer.

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