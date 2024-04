A- A+

CARGO Quem é Valéria Bolsonaro, nomeada para secretária do governo Tarcísio em SP Casada com um primo de segundo grau do ex-presidente, deputada Valéria Bolsonaro (PL) tem o apoio de colegas e da atual titular da pasta, Sonaira Fernandes

A deputada estadual Valéria Bolsonaro (PL-SP) foi nomeada nesta terça-feira (9) nova Secretaria de Políticas para a Mulher do governo Tarcísio de Freitas, em São Paulo. A parlamentar da base do governador entra no lugar deixado por Sonaira Fernandes (Republicanos), que deixou o posto para disputar a reeleição na Câmara Municipal paulistana, de onde se licenciou no ano passado. O nome de Valéria foi endossado por Sonaira, de quem é próxima.

Desde o início do ano, parlamentares da bancada bolsonarista da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) trabalhavam para emplacar o nome de Valeria. Ela é casada com um primo de segundo grau do ex-presidente Jair Bolsonaro, e tem alta identificação com as pautas do parente e boa relação com a bancada. O avô do seu marido era irmão do avô do ex-presidente.

Em seu perfil no Instagram, ela usa o lema clássico dos bolsonaristas — “Deus, Pátria, Família e Liberdade” — e menciona a nomenclatura exata da pasta de Sonaira entre os assuntos que lhe interessam enquanto deputada: “Políticas para as Mulheres”.

Formada em biologia, Valeria Bolsonaro atuou como professora na rede pública e está no segundo mandato como deputada estadual. Dentro da Alesp, presidiu a Comissão de Defesa e dos Direitos das Mulheres, integrou a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Doenças Raras e coordenou a Frente Parlamentar em Defesa do Combate ao Câncer.

Em 2020, o ex-partido do ex-presidente, PSL (hoje União Brasil) expulsou a parlamentar da sigla sob a alegação da infidelidade partidária. A executiva de São Paulo tomou a decisão após o acolhimento de uma representação do senador Major Olimpio. No período, Bolsonaro já havia saído da sigla.

A queixa foi apresentada por causa de um áudio vazado em que a deputada pedia que fosse feita uma campanha contra Major Olimpio em grupos de Whatsapp da cidade de Americana, no interior do estado. A defesa da parlamentar admitiu a autenticidade do áudio, mas alegou que a mensagem foi obtida de forma ilegal.

Veja também

GONET PGR afirma que representantes do X no Brasil têm que explicar se algum bloqueio foi revertido