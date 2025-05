Quem é Wolney Queiroz, o novo ministro da Previdência?

A- A+

O novo ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, fez uma longa carreira na Câmara dos Deputados, com seis mandatos de deputado federal, começando em 1995.

Em 2022, ele não conseguiu se reeleger para mais uma legislatura da Casa.

No último ano como parlamentar, Wolney foi líder do partido na Câmara, trabalhou contra a candidatura de Ciro Gomes à presidência da República e defendeu apoio ainda em primeiro turno ao presidente Lula.

Empresário de Pernambuco, Wolney iniciou a carreira política como vereador em Caruaru, entre 1993 a 1995, quando já era do PDT. Na Câmara, além de líder do partido, ele também atuou como presidente da Comissão do Trabalho.

O ex-deputado e agora ministro cursou Direito na Universidade Federal de Pernambuco, mas não terminou.

Wolney assume depois que o ex-ministro Carlos Lupi pediu demissão, nesta sexta-feira, após uma crise envolvendo descontos indevidos em aposentadorias no Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

O escândalo tem desgastado o governo nos últimos e há no Congresso uma pressão para instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o caso.

A operação "Sem Desconto", deflagrada na semana passada, apura descontos irregulares feitos por associações que possuem convênios com o INSS. Segundo as investigações, esses grupos podem ter desviado mais de R$ 6 bilhões nos últimos anos.

