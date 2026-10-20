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RIO DE JANEIRO Quem era Jefferson da Linave, secretário de Queimados morto a tiros pela PM na Avenida Brasil Descrito pela família como tranquilo e bem-humorado, ele deixou esposa e filha de 13 anos; segundo parentes, viatura envolvida na abordagem era descaracterizada e estava sem giroflex

Secretário de Desenvolvimento Econômico de Queimados, na Baixada Fluminense, e ex-vereador do município, Jefferson Dias da Silva, conhecido como Jefferson da Linave, era um homem tranquilo e bem-humorado, segundo parentes. Ele era casado e deixou uma filha de 13 anos, que ainda acredita que o pai sofreu um acidente. Jefferson foi morto a tiros por policiais militares na noite desta segunda-feira, na Avenida Brasil, na altura de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio.

Segundo os parentes, a viatura envolvida na abordagem era descaracterizada e estava sem o giroflex ligado. A família afirma que, até o momento, a informação repassada pelas autoridades é de que Jefferson teria desobedecido a uma ordem de parada enquanto dirigia. As circunstâncias da abordagem e dos disparos são investigadas pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Jefferson morava na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio. De acordo com a família, ele convivia com problemas de depressão e tomava medicamentos. Uma funcionária da casa, porém, contou que o secretário aparentava estar bem antes de sair, sem demonstrar abatimento ou sinais de estar sob efeito de medicação

Ainda segundo os relatos, Jefferson saiu de casa e foi a um quiosque. Depois, já à noite, a família suspeita que ele tenha entrado no carro e seguido em direção a Baixada Fluminense: Queimados ou Nova Iguaçu, municípios da Baixada onde moram seus pais.

Os parentes afirmam que foram informados de que, além dos policiais militares envolvidos na ocorrência, um frentista de um posto de combustíveis próximo ao local dos disparos também foi ouvido. A viúva de Jefferson prestou depoimento.

Em nota, a Polícia Militar lamentou a morte e afirmou que as circunstâncias do caso serão esclarecidas pelas investigações em andamento. Segundo a corporação, o local foi preservado e isolado para a realização da perícia. A PM também informou que colabora com a Polícia Civil e instaurou, por meio da Corregedoria-Geral, um procedimento para apurar a conduta dos agentes envolvidos.

A Prefeitura de Queimados publicou uma nota de pesar pela morte do secretário e manifestou solidariedade aos familiares e amigos, especialmente à esposa e à filha. O corpo de Jefferson está no Instituto Médico-Legal (IML) do Centro do Rio. Até o momento, não há informações sobre o local e o horário do sepultamento.

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