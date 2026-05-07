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Lula e Trump Quem está na reunião de Lula com Trump? Veja a lista Comitiva americana inclui nomes de peso, como vice-presidente e secretário do Tesouro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou pouco depois de 12h (horário de Brasília) para se encontrar com Donald Trump na Casa Branca nesta quinta-feira. Ambos os presidentes estão acompanhados de uma comitiva de peso.

Pelo lado brasileiro, acompanham Lula os seguintes ministros:

Mauro Vieira: ministro das Relações Exteriores

Dario Duringan: ministro da Fazenda

Alexandre Silveira: ministro de Minas e Energia

Márcio Elias Rosa: ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços

Wellington César Lima e Silva: ministro da Justiça,

A comitiva americana inclui os seguintes nomes:

J.D. Vance: vice-presidente

Jamieson Greer: representante comercial dos Estados Unidos.

Scott Bessent: secretário do Tesouro.

Howard William Lutnick: secretário de Comércio.

Susie Wiles: chefe de gabinete da Casa Branca

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