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Lula e Trump

Quem está na reunião de Lula com Trump? Veja a lista

Comitiva americana inclui nomes de peso, como vice-presidente e secretário do Tesouro

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Ambos os presidentes estão acompanhados de uma comitiva de pesoAmbos os presidentes estão acompanhados de uma comitiva de peso - Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou pouco depois de 12h (horário de Brasília) para se encontrar com Donald Trump na Casa Branca nesta quinta-feira. Ambos os presidentes estão acompanhados de uma comitiva de peso.

Pelo lado brasileiro, acompanham Lula os seguintes ministros:

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A comitiva americana inclui os seguintes nomes:

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