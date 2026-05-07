Lula e Trump
Quem está na reunião de Lula com Trump? Veja a lista
Comitiva americana inclui nomes de peso, como vice-presidente e secretário do Tesouro
Ambos os presidentes estão acompanhados de uma comitiva de peso - Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou pouco depois de 12h (horário de Brasília) para se encontrar com Donald Trump na Casa Branca nesta quinta-feira. Ambos os presidentes estão acompanhados de uma comitiva de peso.
Pelo lado brasileiro, acompanham Lula os seguintes ministros:
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- Mauro Vieira: ministro das Relações Exteriores
- Dario Duringan: ministro da Fazenda
- Alexandre Silveira: ministro de Minas e Energia
- Márcio Elias Rosa: ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços
- Wellington César Lima e Silva: ministro da Justiça,
A comitiva americana inclui os seguintes nomes:
- J.D. Vance: vice-presidente
- Jamieson Greer: representante comercial dos Estados Unidos.
- Scott Bessent: secretário do Tesouro.
- Howard William Lutnick: secretário de Comércio.
- Susie Wiles: chefe de gabinete da Casa Branca