Seg, 22 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda22/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
GOVERNADORES

Quem está tocando o Brasil de verdade são os governadores, diz Ratinho Jr.

Segundo ele, os Estados estão cada vez mais autossuficientes e menos dependentes do governo federal

Reportar Erro
Governador do Paraná, Ratinho JrGovernador do Paraná, Ratinho Jr - Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

O governador do Paraná e pré-candidato à Presidência da República, Ratinho Jr. (PSD), afirmou nesta segunda-feira, 22, que as lideranças que estão "tocando o Brasil de forma organizada e planejada" são os governadores estaduais. Segundo ele, os Estados estão cada vez mais autossuficientes e menos dependentes do governo federal.

"O Brasil vive hoje a melhor safra de governadores. Possivelmente, uma das melhores nos últimos 30, 40 anos", disse Ratinho. "Penso que o próximo presidente que vier a ser, se ele tiver a capacidade de destravar o Brasil, vai conseguir ter avanço muito grande no desenvolvimento econômico", afirmou.

As declarações do governador do Paraná foram dadas na Associação Comercial de São Paulo (ACSP) recebe, na sede da entidade localizada na capital paulista.

Leia também

• Haddad sobre manifestações: Brasil é uma democracia e ninguém é censurado

• Brasil tem agenda econômica equilibrada e força para tocar projetos, diz ministro Renan Filho

• Gilmar exalta apoio ao STF em manifestações: 'Brasil reafirma que não há espaço para retrocessos'

Reportar Erro

Veja também

Newsletter