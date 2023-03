Quem estava na sessão com Dino quando Nikolas Ferreira foi chamado de "chupetinha"

A- A+

A reunião na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na Câmara dos Deputados desta terça-feira (29), onde o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) foi chamado de "chupetinha", contou com a presença de 123 parlamentares. Na sessão, que teve a participação do ministro da Justiça Flávio Dino, marcaram presença nomes como os deputados federais André Janones (Avante - MG), Rosângela Moro e o Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A ida de Flávio Dino ao Congresso fez com que a CCJ tivesse mais participantes do que as últimas duas reuniões, muito deles que não são membros titulares da comissão. Grande parte do quórum era formado por integrantes da base do governo, que estavam presentes para resguardar Dino, e por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tinham como objetivo questionar ações do ministro.

Foi exatamente em seu momento de pergunta que Nikolas Ferreira foi chamado por outros parlamentares de "chupetinha". Um dos comentários, inclusive, foi feito no microfone da bancada. Outros deputados ainda o provocaram gritando "vai, peruca" e "Nicole", em referência ao ataque transfóbico feito por ele na sessão do Dia das Mulheres na Câmara.

No grupo bolsonarista, além do Nikolas, estavam presentes Carlos Jordy (PL), Delegado Ramagem (PL), Julia Zanatta (PL), Marco Feliciano (PL), Zé Trovão (PL) e Chris Tonietto (PL). Havia ainda outros nomes da oposição a Lula, como Deltan Dallagnol (Podemos), Marcelo Crivella (Republicanos), Dani Cunha (União) e Kim Kataguiri (União).

Dino foi convidado para participar da reunião da Comissão após um vídeo dele entrando na comunidade do Rio de Janeiro para representar o governo em um evento viralizar nas redes sociais. Políticos de oposição questionaram a falta de um forte esquema de segurança acompanhando o ex-governador do Maranhão no acesso à Maré.

Nas bancadas, Dino pôde contar com o apoio de nomes como José Guimarães (PT), Lindbergh Farias (PT), Jandira Feghali (PCdoB), Sâmia Bomfim (PSOL), Guilherme Boulos (PSOL), Orlando Silva (PCdoB) e Tarcísio Mota (PSOL).

