julgamento Quem foi condenado com Bolsonaro? Saiba a pena aplicada a cada um dos réus Jair Bolsonaro recebeu a maior pena no julgamento da trama golpista: 27 anos e três meses de prisão, definida pela Primeira Turma do STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pela Primeira Turma do STF, no primeiro caso da História em que um ex-chefe de Estado brasileiro é punido por tentativa de golpe.

Placar do julgamento de Bolsonaro no STF

Com o placar de 4 a 1, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin formaram maioria pela condenação de Jair Bolsonaro e mais sete réus. Luiz Fux defendeu a absolvição.

Qual foi a pena de Bolsonaro?

A pena foi dividida em 24 anos e 9 meses de reclusão, e 2 anos e 6 meses de detenção, além de multa de 24 dias-multa a 2 salários mínimos cada (R$ 370 mil corrigidos pelo IPCA).





Veja a pena de cada um dos condenados:

Jair Bolsonaro: 27 anos e 3 meses, além de 124 dias multa, cada um no valor de dois salários mínimos

Walter Braga Netto: 26 anos e 6 meses, além de 100 dias multa, cada um no valor de um salário mínimo

Anderson Torres: 24 anos de prisão, além de 100 dias multa, cada um no valor de um salário mínimo

Almir Garnier: 24 anos de prisão, além de 100 dias multa, cada um no valor de um salário mínimo

Augusto Heleno: 21 anos, além de 84 dias multa, cada um no valor de um salário

Paulo Sérgio Nogueira: 19 anos, além de 84 dias multa, cada um no valor de um salário

Mauro Cid: 2 anos em regime aberto

As penas dos crimes são as seguintes

Organização criminosa (3 a 8 anos de prisão, com possibilidade de acréscimos de até 9 anos em majorantes);

Abolição violenta do Estado Democrático de Direito (4 a 8 anos) ;

Golpe de Estado (4 a 12 anos) ;

Dano qualificado pela violência e grave ameaça (6 meses a 3 anos);

Deterioração de patrimônio tombado (1 a 3 ano).

A maioria pela condenação foi formada com o voto de Cármen Lúcia, a primeira a se manifesta na sessão desta quinta-feira. A ministra afirmou entender que há "prova cabal" que um grupo liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro tentou dar um golpe no país. Segundo ela, as provas reunidas na investigação comprovam a "materialidade" de que houve violência e grave ameaça às instituições do país.

