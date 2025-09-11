Quem indicou a ministra Cármen Lúcia ao STF?

A- A+

Cármen Lúcia foi indicada ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo presidente Lula e faz parte do colegiado desde 21 de junho de 2006. Passou a integrar a Primeira Turma em 2021, após a aposentadoria de Marco Aurélio Mello. Ela é a única mulher do plenário na Corte atualmente, depois da aposentadoria de Rosa Weber.

Nascida em Montes Claros (MG), Cármen Lúcia é ministra do STF desde 2006 e presidiu a Corte entre 2016 e 2018, período em que assumiu interinamente a Presidência da República em cinco ocasiões. Foi a segunda mulher na história a comandar o STF — Ellen Gracie foi a primeira, de 2006 a 2008 — e a primeira no TSE, onde também já exerceu duas presidências.

Formada em Direito pela PUC-MG, Cármen Lúcia tem mestrado em Direito Constitucional pela mesma universidade e é especializada em Direito de Empresa pela Fundação Dom Cabral. Além de ter já ter atuado como advogada, a ministra é professora da PUC de Minas Gerais há mais de 20 anos.





Como está o placar do julgamento de Bolsonaro no STF?

Até o fim da terça (9), Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram pela condenação de Bolsonaro. Luiz Fux votou a favor da absolvição do ex-presidente e dos demais réus. Ainda restam os votos de Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

Veja também