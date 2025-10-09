Quem indicou Barroso para o STF? Ministro renuncia após 12 anos
Ele foi nomeado em 2013 pela presidente da República, Dilma Rousseff
O ministro Luís Roberto Barroso do o Supremo Tribunal Federal (STF) anunciou na sessão desta quinta-feira, dia 9, sua aposentadoria da corte máxima do país.
Ele foi nomeado em 2013 pela presidente da República, Dilma Rousseff, que o indicou para ocupar a vaga aberta pela aposentadoria do ministro Carlos Ayres Britto.
A indicação mais recente ao STF foi a de Flávio Dino, que assumiu no lugar de Rosa Weber, em fevereiro de 2024. No atual mandato, Lula também nomeou Cristiano Zanin, seu ex-advogado, em 2023.
Leia também
• Ministros do STF: veja lista dos próximos a se aposentar após saída de Barroso
• Como é a escolha de um ministro do STF: sucessor terá de ser indicado por Lula
• Barroso anuncia aposentadoria do STF; veja quem são os cotados
Quais foram as indicações de Lula ao STF?
Além de Zanin e Dino, Lula indicou os ministros Cezar Peluso, Menezes Direito, Ayres Britto, Cármem Lúcia, Ricardo Lewandowski, Eros Grau, Joaquim Barbosa e Dias Toffoli.
Quais foram as indicações de Bolsonaro ao STF?
O ex-presidente Jair Bolsonaro, por sua vez, é responsável por duas indicações: André Mendonça e Nunes Marques.
Outras indicações
Michel Temer: 1 ministro (Alexandre de Moraes)
Dilma Rousseff: 5 ministros (Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Luiz Fux, Rosa Weber e Teori Zavascki)
Fernando Henrique Cardoso: 3 ministros (Ellen Gracie, Gilmar Mendes, Nelson Jobim)
Itamar Franco: 1 ministro
Fernando Collor: 4 ministros
José Sarney: 5 ministros