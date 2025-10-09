A- A+

APOSENTADORIA Quem indicou Barroso para o STF? Ministro renuncia após 12 anos Ele foi nomeado em 2013 pela presidente da República, Dilma Rousseff

O ministro Luís Roberto Barroso do o Supremo Tribunal Federal (STF) anunciou na sessão desta quinta-feira, dia 9, sua aposentadoria da corte máxima do país.

Ele foi nomeado em 2013 pela presidente da República, Dilma Rousseff, que o indicou para ocupar a vaga aberta pela aposentadoria do ministro Carlos Ayres Britto.

A indicação mais recente ao STF foi a de Flávio Dino, que assumiu no lugar de Rosa Weber, em fevereiro de 2024. No atual mandato, Lula também nomeou Cristiano Zanin, seu ex-advogado, em 2023.

Quais foram as indicações de Lula ao STF?

Além de Zanin e Dino, Lula indicou os ministros Cezar Peluso, Menezes Direito, Ayres Britto, Cármem Lúcia, Ricardo Lewandowski, Eros Grau, Joaquim Barbosa e Dias Toffoli.

Quais foram as indicações de Bolsonaro ao STF?

O ex-presidente Jair Bolsonaro, por sua vez, é responsável por duas indicações: André Mendonça e Nunes Marques.

Outras indicações

Michel Temer: 1 ministro (Alexandre de Moraes)

Dilma Rousseff: 5 ministros (Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Luiz Fux, Rosa Weber e Teori Zavascki)

Fernando Henrique Cardoso: 3 ministros (Ellen Gracie, Gilmar Mendes, Nelson Jobim)

Itamar Franco: 1 ministro

Fernando Collor: 4 ministros

José Sarney: 5 ministros

