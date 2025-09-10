Quem indicou o ministro Luiz Fux ao STF?
O magistrado ocupou a vaga aberta pela aposentadoria do ministro Eros Grau em 2011
Luiz Fux foi indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF) pela ex-presidente Dilma Rousseff e tomou posse em 3 de março de 2011, ocupando a vaga aberta pela aposentadoria do ministro Eros Grau. Ao longo de sua carreira, o magistrado já presidiu o STF (2020-2022), comandou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e integrou o Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Antes disso, em 1993, Fux conquistou o primeiro lugar no concurso para juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em 1997, tornou-se desembargador do mesmo tribunal, cargo que ocupou até 2001, quando foi nomeado para o STJ pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso.
O ministro nasceu em uma comunidade judaica do Rio de Janeiro. O pai e os avós eram judeus de origem romena e vieram para o Brasil para fugir do nazismo, durante a Segunda Guerra Mundial. A carreira jurídica começou cedo, aos 23 anos, como advogado da Shell do Brasil.
Leia também
• Ao vivo: Fux anima entorno de Bolsonaro ao abrir divergência com Moraes
• Juiz não pode aplicar pena que não esteja estabelecida na lei, avalia Fux
• Em recado a Dino e Moraes, Fux diz que não vai citar decisões de colegas
Passou em primeiro lugar no processo seletivo da empresa. Aos 26 anos, foi aprovado, também em primeiro lugar, num concurso para o Ministério Público do Rio. Ficou na instituição por 18 anos e fez concurso para juiz no Rio, no qual também obteve a primeira colocação. Chegou a ser desembargador do Tribunal de Justiça do Rio.
Em 2001, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso nomeou Fux para o STJ. No tribunal, destacou-se por sua atuação em processos envolvendo Direito Civil e na defesa dos direitos humanos. Para ele, é papel do Judiciário garantir ao cidadão direitos sonegados pelo poder público. Fux presidiu a Comissão de reforma do Código de Processo Civil no Senado.