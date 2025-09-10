A- A+

STF Quem indicou o ministro Luiz Fux ao STF? O magistrado ocupou a vaga aberta pela aposentadoria do ministro Eros Grau em 2011

Luiz Fux foi indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF) pela ex-presidente Dilma Rousseff e tomou posse em 3 de março de 2011, ocupando a vaga aberta pela aposentadoria do ministro Eros Grau. Ao longo de sua carreira, o magistrado já presidiu o STF (2020-2022), comandou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e integrou o Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Antes disso, em 1993, Fux conquistou o primeiro lugar no concurso para juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em 1997, tornou-se desembargador do mesmo tribunal, cargo que ocupou até 2001, quando foi nomeado para o STJ pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso.

O ministro nasceu em uma comunidade judaica do Rio de Janeiro. O pai e os avós eram judeus de origem romena e vieram para o Brasil para fugir do nazismo, durante a Segunda Guerra Mundial. A carreira jurídica começou cedo, aos 23 anos, como advogado da Shell do Brasil.







Passou em primeiro lugar no processo seletivo da empresa. Aos 26 anos, foi aprovado, também em primeiro lugar, num concurso para o Ministério Público do Rio. Ficou na instituição por 18 anos e fez concurso para juiz no Rio, no qual também obteve a primeira colocação. Chegou a ser desembargador do Tribunal de Justiça do Rio.

Em 2001, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso nomeou Fux para o STJ. No tribunal, destacou-se por sua atuação em processos envolvendo Direito Civil e na defesa dos direitos humanos. Para ele, é papel do Judiciário garantir ao cidadão direitos sonegados pelo poder público. Fux presidiu a Comissão de reforma do Código de Processo Civil no Senado.

